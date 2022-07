Serie C – Il Fiorenzuola presenta la stagione 2022/23, Tabbiani: “Mantenere la categoria” – AUDIO

Lunedì sera al “Velodromo Pavesi” il Fiorenzuola calcio ha presentato la stagione 2022/23. Davanti al sindaco Romeo Gandolfi e della sua vice Paola Pizzelli, la società ha tolto il telo alla creatura che tenterà di stupire anche nella prossima stagione. Il DS Marco Bernardi ha detto che “servono ancora 4-5 giocatori”, ma l’ossatura c’è.

Oltre ai tanti acquisti e conferme, i rossoneri lavorano per far rientrare Mamona e Giani, oltre a Fiorini (già in rosa). Unica nota stonata della serata le tre assenze dovute ad altrettanti casi Covid. Prima amichevole per i valdardesi già fissata per domenica in campo esterno al cospetto della Cremonese, neopromossa in serie A.

Le parole di Luca Tabbiani, mister del Fiorenzuola

La rosa 2022/23

Portieri

Nicholas Battaiola (’96, conf), Matteo Sorzi (’00, dal Lentigione), Nicola Maini (’03, vivaio).

Difensori

Andrea Bondioli (’97 dal Legnago), Simone Potop (’00, conf.), Filippo Frison (’02, prestito Fiorentina), Moustapha Yabre (’02, prestito Spal), Tommaso Cavalli (’00, prestito Atalanta), Federico Danovaro (’01, conf), Brando Marmiroli (’03, vivaio), Riccardo Oddi (’02, prestito Milan).

Centrocampisti

Ettore Arduini (’03, dal Gavorrano), Michele Currarino (’92, conf.), Edoardo Oneto (’96, conf), Riccardo Stronati (’97, conf), Tommaso Baldini (’03, vivaio), Carlo Caffarra (’03, vivaio), Samuele Giallombardo (’03, vivaio), Mattia Fiorini (’01, prestito Fiorentina), Lucas Areco (’01, dal Borgosesia).

Attaccanti

Davide Arrondini (’99, conf.), Ferdinando Mastroianni (’92, conf.), Francisco Sartore (’95, conf), Filippo Scardina (’92, dalla Pergolettese), Nicola Anelli (’03, vivaio).

STAFF TECNICO

Luca Tabbiani (allenatore), Michele Coppola (vice-all), Emilio Tonoli (all. portieri, Paolo Bertoncini (preparatore atletico), Ettore Guglieri (collaboratore tecnico).

Le parole di Ettore Guglieri, ex capitano e collaboratore tecnico