“10 giugno 1859 – Quando gli austriaci lasciarono Piacenza per sempre”, incontro sul tema il 5 giugno

Mercoledì 5 giugno alle ore 18.00 presso il PalabancaEventi (già Palazzo Galli) si terrà un incontro “10 giugno 1859 – Quando gli austriaci lasciarono Piacenza per sempre”, Nel corso della conversazione i relatori rievocheranno i fatti, i luoghi e i personaggi legati alla definitiva evacuazione degli austriaci da Piacenza dall nostra città. Intervengono: Manrico Bissi, Andrea Bergonzi. Modera l’incontro Robert Gionelli. L’incontro sarà preceduto dai saluti del presidente Danilo Anelli. A seguire si terrà una breve visita in Piazza Cavalli, per osservare la pietra su cui è incisa la data del 10 giugno 1859.

Il processo di Unificazione Nazionale ebbe inizio nella primavera del 1859, quando scoppiò la Seconda Guerra di Indipendenza quando la guerra volse a favore dello schieramento italo-francese, e le forze austriache dovettero ripiegare sgomberando la Lombardia. In tale conteso poco tempo dopo le “giubbe bianche” austriache di stanza a Piacenza furono evacuate il 10 giugno 1859, esattamente 165 anni fa. La definitiva partenza del nemico è ricordata da due iscrizioni, poste rispettivamente nel selciato di piazza de’ Cavalli e sulla facciata di Porta Borghetto, dalla quale passarono gli ultimi sodati austriaci in ritirata.

La partecipazione è libera.