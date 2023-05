Il 27 maggio il Piacenza Pride, Salvatore Godino: “Tra gli ospiti Vladimir Luxuria e Alessandro Zan” – AUDIO

Presentato il “Piacenza Pride” ai Giardini Margherita, fulcro dell’evento in programma il 27 maggio. Il corteo, dalle ore 15, sarà aperto dalla Marching Band ed è previsto anche il trenino riservato ai più piccoli. Inoltre è previsto uno spazio protetto e dedicato alle persone con disabilità. Saranno anche a disposizione interpreti di lingua dei segni per garantire la massima accessibilità e partecipazione.

L’evento è stato illustrato dall’assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli, Rita Mura di Agedo, il vice presidente di Arcigay Piacenza Lambda Davide Bastoni, Tiziana Ferrari per il Comitato Donna Vita Libertà e Martina Figoni per l’associazione Famiglie Arcobaleno.

Tra gli ospiti – spiega il Presidente di Arcigay Piacenza Salvatore Godino – avremo il piacere di incontrare Vladimir Luxuria e Alessandro Zan. E’ importante anche in questo 2023 far sentire la nostra voce perché dobbiamo difendere i diritti che abbiamo guadagnato in questi anni di lotte associative. Il tutto davanti a tutta la società e in particolare in questo caso a quella del territorio piacentino.

Il 27 maggio il Piacenza Pride, Salvatore Godino: audio intervista

Il percorso