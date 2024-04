Volley, Serie B – La Canottieri Ongina ospita i giovani di Modena Volley

Terz’ultimo appuntamento stagionale per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra allenata da Gabriele Bruni che domani (sabato) alle 18 a Monticelli ospiterà i giovani di Modena Volley, i talenti del club di Superlega. Contro i “baby-canarini”, i gialloneri piacentini proveranno a riscattare il ko contro un’altra formazione modenese, la National Transports Villa d’Oro (3-1).

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“Affrontiamo una squadra quasi totalmente Under 19 “carica”, avendo appena vinto la fase regionale e che approderà alle finali nazionali. E’ una formazione in crescita e ci aspettiamo sia migliorata rispetto all’andata. Per quanto ci riguarda, il nostro piglio dovrà essere ancora una volta quella di sbagliare poco, le fasi di allenamento sono improntate su questo, oltre a migliorare il nostro cambiopalla dove stiamo facendo fatica. Mancano tre partite alla fine, ci siamo prefissati l’obiettivo di centrare il quarto posto, seppur difficile, e puntiamo a vincere tutti i match rimanenti”.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 54, National Trasports Villa d’Oro Modena, Viadana 53, Arredopark Dual Caselle 42, Canottieri Ongina 36, Kema Asola Remedello 32, Ama San Martino, Modena Volley 30, Volley Veneto Benacus 28, Univolley Carpi 24, Malagoli Tensped 16, Moma Anderlini Modena 12, Gas Sales 4.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.