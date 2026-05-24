“Spiccata pericolosità sociale”, 29enne straniero espulso due giorni dopo la denuncia

Nella giornata di oggi, l’Ufficio Immigrazione della questura ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero di anni 29, denunciato dalle volanti nella serata del 22 maggio 2026 per disturbo alla quiete pubblica e danneggiamento. L’uomo è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

Nello specifico, il cittadino straniero, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, con diversi precedenti per reati contro la persona e patrimonio.

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