Il 4 ottobre a Castel San Giovanni la grande festa della fotografia con la 69ª edizione di “Photo ’90 Val Tidone”

La passione per la fotografia, l’antiquariato e il collezionismo d’autore torna protagonista in Val Tidone. Domenica 4 ottobre 2026, l’Area Sport di via Boselli a Castel San Giovanni (PC) aprirà le porte alla 69ª edizione di “Photo ’90 Val Tidone”, la storica mostra-mercato organizzata dall’Associazione Castello Immagini che ogni sei mesi richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia e dall’estero.

L’evento si preannuncia imperdibile per chi vive la fotografia a 360 gradi: l’area espositiva offrirà oltre 200 metri lineari di tavoli animati da espositori qualificati provenienti da diverse regioni. Tra le corsie sarà possibile trovare veri e propri tesori per ogni esigenza creativa:

Materiale fotografico usato , sia analogico che digitale, e pezzi da collezione introvabili.

, sia analogico che digitale, e pezzi da collezione introvabili. Editoria specializzata e una vasta gamma di accessori per la ripresa e la camera oscura.

e una vasta gamma di accessori per la ripresa e la camera oscura. Un tecnico riparatore sul posto, a disposizione per il controllo gratuito dell’attrezzatura e per la pulizia rapida del sensore.

Le novità e le attrazioni speciali di questa edizione

Tra i punti di forza della 69ª edizione spiccano:

· lo spazio speciale interamente dedicato al mondo Rolleiflex, arricchito dalla presenza e dalla competenza di Sandro Presta, un’occasione unica per gli amanti del formato medio e della storia della fototecnica.

· Lo spazio dedicato alla pellicola con la presenza di P.F.G. by CARL BIELSER s.a.s. con le pellicole FERRANIA (la nuova P33 160 ISO, le due versioni della P30 80 ISO, Classic

·e New e la Orto 50 ISO )anche le pellicole Rollei, e i chimici per lo sviluppo tipo BELLINI.

·GERARDO BONOMO presso lo stand PFG, eseguirà SVILUPPI ISTANTANEI DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE BN 35 mm

·si consiglia di prenotarsi via mail (info@puntofoto.eu) indicando la preferenza la mattina o nel pomeriggio.

·LA PELLICOLA, SVILUPPATA, FISSATA E LAVATA VERRA’ RICONSEGNATA GRATUITAMENTE IN UN APPOSITO CONTENITORE.

Ma Photo ’90 non è solo tecnica e ottiche d’autore: da sempre l’appuntamento valorizza le radici e le tradizioni locali. Anche quest’anno sarà allestito uno spazio enogastronomico dedicato alla promozione del territorio, dove i visitatori potranno scoprire e gustare le eccellenze tipiche locali, tra vino, salumi, miele e formaggi.

Informazioni pratiche

Cosa: 69ª Mostra-Mercato “Photo ’90 Val Tidone”

69ª Mostra-Mercato “Photo ’90 Val Tidone” Quando: Domenica 4 ottobre 2026

Domenica 4 ottobre 2026 Orario: Dalle ore 9:00 alle ore 16:00

Dalle ore 9:00 alle ore 16:00 Dove: Area Sport – via Boselli, Castel San Giovanni (PC)

Area Sport – via Boselli, Castel San Giovanni (PC) Ingresso: Libero

Libero Web: www.scattineltempo.it