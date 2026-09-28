A Gusano di Gropparello torna la Festa delle Castagne Igp il 3 e 4 ottobre

A Gusano di Gropparello torna la Festa delle Castagne Igp, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre, con due giornate dedicate ai sapori dell’autunno, alla musica e al divertimento.
Durante la manifestazione saranno presenti stand gastronomici e gonfiabili per i più piccoli, insieme a un programma ricco di appuntamenti.
Sabato si parte alle 15 con la Camminata in Rosa. Per raggiungere Gusàno sarà disponibile anche una navetta gratuita da Sariano.
Alle 16 spazio agli appassionati delle due ruote con il giro in MTB ed E-Bike. La serata proseguirà poi con la musica: alle 21 appuntamento con Joseph Villa.
La festa continuerà domenica 4 ottobre. Dalle 11.30 sarà protagonista la musica di Sonia & Sam, mentre dalle 14.30 si ballerà con Ringo Story.
Una festa che unisce gastronomia, sport, musica e intrattenimento, con la castagna protagonista e tante occasioni per trascorrere un fine settimana in compagnia.