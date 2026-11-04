A modo nostro, a Piacenza il 6 novembre tributo acustico ai giganti della canzone d'autore.

Venerdì 6 novembre, alle ore 17:30, la prestigiosa cornice della Famiglia Piasinteina si accende di note ed emozioni. Sul palco salirà un trio d’eccezione per presentare lo spettacolo musicale “A modo nostro” (I nostri amici cantautori), un tributo acustico e appassionato ai giganti della canzone d’autore.

Il concerto nasce dal desiderio di rileggere in chiave intima e personale i brani che hanno segnato intere generazioni, unendo la memoria storica della musica italiana (e non solo) alla sensibilità artistica di tre interpreti d’eccezione, ben noti nel panorama culturale locale: Maurizio Pitacco (chitarra e voce), capace di tessere trame sonore e interpretazioni vocali di grande impatto; Maurizio Sesenna (voce), la cui intensità interpretativa saprà dare nuova linfa ed emozione a testi intramontabili; Salvatore Vanella (pianoforte), che con il suo tocco elegante e la sua sensibilità armonica guiderà la struttura musicale dell’intero viaggio.

Il titolo dell’evento, “A modo nostro”, racchiude l’essenza stessa della serata: non semplici esecuzioni, ma vere e proprie reinterpretazioni che rispettano lo spirito originale dei maestri del cantautorato, arricchendoli di nuove sfumature emotive, grazie a un dialogo costante tra pianoforte, chitarra e voce.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica, un’occasione per ritrovarsi all’insegna della cultura e della condivisione in uno dei luoghi simbolo della tradizione piacentina.

La partecipazione è libera.