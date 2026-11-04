Kickboxing – Yama Arashi splende in Slovenia: 6 ori e altre dodici medaglie

Sei ori, sette argenti e cinque bronzi. E’ questo il prestigioso bottino della Yama Arashi al torneo internazionale WAKO “Slovenia Open” di kickboxing andato in scena a Zagorje con oltre 800 atleti provenienti da Italia, Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Germania, Ungheria, e naturalmente dalla Slovenia, Paese ospitante.

I piacentini erano quasi tutti iscritti al torneo di Pointfight: in questa disciplina il combattimento viene stoppato dall’arbitro per assegnare il punto ad ogni azione valida dell’atleta che l’ha messo a segno. Unica eccezione Riccardo Bramieri che ha combattuto nella specialità kick-light, nella quale il combattimento è continuato e i punti vengono assegnati da tre giudici e al termine del match il totale dei punti determina il verdetto.

La trasferta è stata molto impegnativa e gli atleti della Yama Arashi, ben guidati dagli insegnanti Erika Boselli e Federico Fornaro, hanno ottenuto ottimi risultati, che si sono concretizzati in 6 medaglie d’oro, 7 d’argento e 5 di bronzo per un totale di 18 allori.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Somaya El Hayek, Federico Nordio (doppietta), Gaia Pappaterra e Matilde Cutaia nel PointFight e Riccardo Bramieri (Kick Light).

“Sono contento – il bilancio del maestro Gianfranco Rizzi – per i nostri ragazzi,perché ancora una volta hanno avuto la prova che gli sforzi profusi negli allenamenti sono sempre utili per migliorare le proprie performance. Se il buongiorno si vede dal mattino, la nuova stagione non poteva iniziare meglio”.

Medaglie d’oro

El Hayek Somaya -60 Pointfight Senior

Nordio Federico -79 Pointfight Senior

Nordio Federico -84 Pointfight Senior

Bramieri Riccardo -69 Kick-Light Junior

Pappaterra Gaia + 70 Pointfight Junior

Cutaia Matilde -55 Pointfight Old Cadets

Medaglie d’argento

El Hayek Somaya -55 Pointfight Senior

Sverzellati Susanna -65 Pointfight Senior

Cutaia Matilde -55 Pointfight Junior

Mazzoni Francesca -60 Pointfight Junior

Favaretto Alex -63 Pointfight Junior

Carlo Taglia -69 Pointfight Junior

Pappaterra Gaia -70 Pointfight Junior

Medaglie di bronzo

Carlo Taglia -69 Pointfight Senior

Barabaschi Sofia +70 Pointfight Senior

Bramieri Riccardo -63 Kick-Light Junior

Sverzellati Susanna -65 Pointfight Junior

Sverzellati Susanna -70 Pointfight Junior

Le parole dei protagonisti

Somaya El Hayek: “Sono tornata a combattere dopo un breve stop estivo che mi ha permesso di ricaricare le energie e ritrovare me stessa sul tatami, mi ritengo molto soddisfatta per la vittoria ma soprattutto per la prestazione, infatti sono riuscita a restare calma e lucida in tutti i match. Questo mi ha permesso di esprimermi al mio meglio”.

Federico Nordio: “Questa gara in Slovenia è stata un ottimo test per quella che sarà la nuova stagione, adesso sono ancor più motivato per allenarmi al meglio. Sono contento delle mie prestazioni, perché sono riuscito a vincere due categorie, con molti match conclusi prima del limite per manifesta superiorità”.

Riccardo Bramieri: “Sono contento perché ho disputato molti match, alcuni dei quali molto duri. La vittoria è stata piuttosto facile, perché l’avversario è arrivato in finale grazie ad un infortunio di un altro atleta più forte, ma comunque mi sono dovuto impegnare proprio perché un po’ stanco per tutti gli incontri precedenti”.

Matilde Cutaia: “Questa gara è stata per me il test di tutti i sacrifici fatti durante la preparazione estiva e sono davvero orgogliosa e contenta delle prestazioni e dei risultati raggiunti. Sono pronta per affrontare la nuova stagione che sta per arrivare, con ancora più determinazione e voglia di crescere”.

Gaia Pappaterra: “Sono molto contenta di questa vittoria, non per la gara in sé, ma perché per me rappresenta un importante progresso a livello mentale. Durante la preparazione estiva abbiamo lavorato anche su questo aspetto e sono fiduciosa di poter continuare a dare il meglio nelle prossime gare”.