Dal Memorial letterario Vallavanti Rondoni una donazione alla Pneumologia dell’ospedale di Piacenza

Ben 214 iscrizioni pervenute e oltre 2mila euro raccolti per sostenere l’Ospedale di Piacenza. Nei giorni scorsi si è conclusa con un bilancio più che positivo la tredicesima edizione del concorso letterario nazionale Memorial Vallavanti Rondoni, organizzato dall’omonima associazione culturale.

Premiazione al Teatro Cine Fox di Caorso con autori da tutta Italia

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 10 ottobre al Teatro Cine Fox di Caorso. Evento alla presenza di circa cento autori, alcuni dei quali arrivati anche da Campania, Sardegna, Lazio e Toscana.

A condurre l’incontro sono stati i soci fondatori Patrizia Vallavanti e Roberto Ducceschi, coppia nella passione letteraria e nella vita.

Nel corso dell’evento sono intervenuti la dottoressa Sara Chiesa, primario del reparto di Pneumologia dell’ospedale di Piacenza, e il suo vice, il dottor Francesco Andrani.

Proprio al reparto piacentino è stata infatti destinata la donazione di 2.140 euro, raccolti grazie all’iniziativa.

Alcune composizioni in concorso sono state lette e declamate dagli attori Luca Favero e Paola Anaclerio.

Davide Vallavanti: “Un risultato che ci incoraggia a proseguire”

“Il numero delle iscrizioni e la provenienza degli autori confermano l’interesse che il Memorial ha saputo costruire nel tempo, coinvolgendo partecipanti da diverse regioni italiane. È un risultato che ci incoraggia a proseguire nel lavoro dell’associazione e a mantenere vivo questo appuntamento”, ha dichiarato Davide Vallavanti.

La premiazione è stata seguita da una cena di gala al Grande Albergo Roma di Piacenza, alla quale hanno partecipato una cinquantina di autori.

Alcuni ospiti hanno inoltre soggiornato nella struttura alberghiera piacentina avendo modo di apprezzarne l’ospitalità e di visitare il centro storico della città.

Un concorso letterario che unisce cultura e solidarietà

Anche quest’anno è stata quindi confermata la duplice finalità, culturale e solidale, della manifestazione.

Nelle precedenti edizioni le somme raccolte sono state destinate a vari reparti di diverse strutture quali Medicina d’urgenza, Ematologia e Pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, l’ospedale Verdi di Villanova d’Arda e ad associazioni del territorio tra cui Amop.

Il Memorial dedicato a Luigi Vallavanti e Rosetta Rondoni

Il concorso è dedicato alla memoria di Luigi Vallavanti, padre di Davide e Patrizia, e di Rosetta Rondoni, madre di Roberto Ducceschi, marito di Patrizia Vallavanti.

Entrambi scomparsi nel 2000 dopo lunghe malattie, sono oggi ricordati attraverso l’attività dell’associazione, fondata dai loro familiari.

Patrizia Vallavanti: “Un aiuto concreto a chi opera nella sanità”

“La scelta di sostenere ogni anno un reparto ospedaliero diverso nasce dal desiderio di restituire, almeno in parte, quanto ricevuto durante le malattie dei nostri cari. Le iscrizioni degli autori partecipanti, unitamente al prezioso supporto del Comune di Caorso, ci consentono di continuare questo percorso, mantenendo vivo il loro ricordo attraverso un aiuto concreto a chi opera nella sanità”, ha spiegato Patrizia Vallavanti.