Nuoto – Riccardo Costa e Matteo Pilla (Vittorino da Feltre) sul podio al Trofeo Nico Sapio

Una medaglia d’argento e una di bronzo, ma anche tanti buoni piazzamenti e eccellenti riscontri cronometrici, nel bilancio complessivo della Vittorino da Feltre al Trofeo Nico Sapio, importante evento agonistico nazionale svoltosi nei giorni scorsi a Genova.

Tutti i risultati

Sul podio sono saliti due giovani nuotatori biancorossi della categoria Ragazzi: Riccardo Costa e Matteo Pilla. Costa si è messo in luce nella gara dei 200 misti chiudendo al terzo posto finale con il tempo di 2’33”,24, suo nuovo primato personale firmato anche nella gara dei 100 dorso (1’12”,33), mentre Pilla è salito sul secondo gradino del podio nella prova dei 100 stile libero con il nuovo personale di 53”,26, chiudendo al quinto posto la gara dei 100 dorso (1’02”,06). Nella categoria Junior buone prove anche per Alessandro Barbazza che è sceso in vasca tra i dorsisti nei 50 (27”,71), nei 100 (59”,30) e nei 200 dorso (2’09”,25), così come Giovanni Cornelli che ha chiuso i 50 in 27”,16, i 100 in 57”,99 e i 200 dorso in 2’03”,33.

I riscontri cronometrici

Buoni riscontri cronometrici anche per Federico Pozzi che ha nuotato i 50 rana in 31”,20, i 100 rana in 1’0/2,81 e i 200 rana in 2’31”,89, mentre Diletta Franchi ha firmato i suoi nuovi personali nei 50 farfalla (29”,67) e nei 50 rana (34”,68) chiudendo i 100 farfalla in 1’06”,95 e i 100 rana in 1’17”,87. Nuovo record personale anche per Letizia Brambilla nei 100 farfalla, con un crono di 1’06”,01 dopo aver nuotato i 50 farfalla in 29”,67, i 50 dorso in 31”,30 e i 100 dorso in 1’09”,46, per Amelia Lombardi nei 200 misti (2’37”,71) ma anche 1’17”,28 nei 100 rana.

Nuovi primati personali anche per Marta Zangrandi nei 100 dorso con un crono di 1’13”,76, per Alisia Volpini sia nei 100 dorso, settimo posto con 1’11”,93, sia nei 100 stile libero (1’09”,73), per Anna Bardugoni nei 100 dorso (1’14”,15 il suo tempo) e per Lucrezia Volpini nei 100 dorso (1’12”,37) e nei 100 rana (1’19”,28). Prestazioni positive anche per Ilaria Boiardi nei 50 stile libero (28”,75) e nei 100 stile libero (1’03”,12), per Aurora RToschi nei 100 farfalla (1’15”,50) e nei 100 rana (1’23”,25) e per Giulia Ghidoni che nei 50 stile libero ha formato, con 28”,15, la sua seconda miglior prestazione di sempre.