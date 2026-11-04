Aiutare famiglie e operatori a prendere decisioni consapevoli nei momenti difficili, l’Ausl introduce la “consulenza bioetica”

L’Ausl introduce uno spazio di confronto e supporto per aiutare operatori e famiglie ad affrontare le scelte più difficili. Obiettivi: promuovere la comunicazione, prevenire i conflitti e favorire decisioni maggiormente condivise e consapevoli

Consulenza bioetica a Piacenza, un nuovo servizio per le decisioni di cura più difficili

Decidere se proseguire o limitare un trattamento quando la malattia è ormai in fase avanzata. Valutare l’accesso a un nuovo trapianto per un paziente che, in precedenza, ha scelto di interrompere la terapia immunosoppressiva a più riprese. O ancora: considerare nell’ambito del percorso di cura le volontà e la capacità di autodeterminazione dei pazienti afferenti ai servizi di Salute mentale.

Sono solo alcuni esempi dei tanti casi in cui può essere richiesta la Consulenza bioetica, il nuovo servizio introdotto dall’Azienda Usl di Piacenza rivolto agli operatori sanitari, ai pazienti e ai familiari che si trovano ad affrontare situazioni cliniche caratterizzate da particolari complessità etiche e decisionali.

Con questa iniziativa, Piacenza diventa la terza Azienda sanitaria dell’Emilia-Romagna, dopo Reggio Emilia e Bologna, a dotarsi di uno strumento strutturato di supporto alle decisioni etiche in ambito sanitario.

“In questo modo – commenta Raffaella Bertè, direttrice del dipartimento Cure primarie dell’Ausl di Piacenza – confermiamo l’attenzione crescente verso una medicina che non si limita solo agli aspetti clinici, ma considera anche i valori, i diritti e le preferenze delle persone coinvolte”.

Che cos’è la Consulenza Bioetica

La consulenza bioetica è un percorso di confronto e approfondimento che aiuta a individuare e analizzare i problemi etici che possono emergere durante il percorso di cura.

“Ovviamente non si tratta di un organismo che decide al posto dei professionisti, dei pazienti o delle famiglie, né di un servizio che esprime giudizi sulle scelte compiute – spiega Valentina Vignola, psicologa psicoterapeuta e bioeticista dell’Azienda Usl di Piacenza – La sua funzione, piuttosto, è quella di offrire uno spazio qualificato di confronto, riflessione e dialogo, favorendo una migliore comprensione delle questioni in gioco e sostenendo processi decisionali condivisi”.

La consulenza aiuta a mettere a fuoco i diversi valori, interessi e responsabilità coinvolti in una determinata situazione, contribuendo a costruire percorsi di cura rispettosi della dignità, dell’autonomia e della storia di vita della persona assistita.

Come funziona, quando può essere richiesta e da chi

La consulenza bioetica può essere attivata in tutte quelle situazioni in cui emerge un dubbio o un conflitto riguardante le decisioni di cura.

Solo per fare qualche esempio: può essere richiesta quando esistono posizioni differenti tra équipe sanitaria e familiari, quando vi sono incertezze sulla capacità decisionale del paziente, quando occorre valutare l’appropriatezza di determinati trattamenti o quando le preferenze della persona sembrano difficili da interpretare o da conciliare con il quadro clinico.

Il servizio viene attivato direttamente dagli operatori sanitari, per loro esigenza o su richiesta dello stesso paziente, dei familiari, dei tutori o di altre persone coinvolte nell’assistenza.

La consulenza bioetica si fonda su alcuni principi fondamentali: multidisciplinarietà, ascolto, imparzialità e promozione del dialogo.

Le situazioni vengono esaminate considerando non soltanto gli aspetti clinici, ma anche quelli etici, giuridici, psicologici, sociali e relazionali.

L’obiettivo non è stabilire chi abbia ragione, ma aiutare tutte le persone coinvolte a comprendere meglio la situazione e a individuare la soluzione più coerente con i valori e gli interessi del paziente.

Il confronto con l’équipe medica e il referto della bioeticista

Una volta attivata, la bioeticista prende quindi contatto con l’équipe medica (e, se richiesto, con i familiari e il paziente) e procede a una discussione collegiale del caso e delle opzioni disponibili.

Gli obiettivi? Aiutare a prendere decisioni più consapevoli nell’interesse del paziente, supportare i professionisti, il paziente e i familiari nell’affrontare dubbi o dilemmi etici e favorire il confronto multidisciplinare tra professionisti, aiutando a gestire eventuali difficoltà comunicative all’interno dell’équipe e tra équipe, paziente e familiari.

“Al termine della nostra consulenza redigo un referto che contiene la descrizione del percorso di riflessione fatto con l’équipe ed eventualmente con la famiglia e il paziente, le difficoltà, i dilemmi e la descrizione di quanto concordato a livello di procedure da adottare – spiega Vignola – Ovviamente tale referto non è vincolante per la decisione finale, che resta sempre dell’équipe curante, ma è frutto di un ragionamento che ha permesso di mettere sul tavolo tutte le variabili in gioco”.

La bioetica riguarda tutta la vita, non solo il fine vita

“Nell’immaginario collettivo la bioetica viene spesso associata esclusivamente alle decisioni di fine vita – aggiunge Bertè – In realtà il suo campo di interesse è molto più ampio e accompagna la persona lungo tutto il ciclo dell’esistenza”.

Le questioni bioetiche possono infatti emergere fin dal concepimento e riguardare temi come la procreazione medicalmente assistita, la diagnosi prenatale, la gravidanza e l’interruzione volontaria della gravidanza.

Possono interessare la nascita e le cure neonatali, la pediatria, la tutela delle persone con disabilità, la salute mentale, le decisioni sanitarie nelle malattie croniche e degenerative, le cure palliative, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), la Pianificazione condivisa delle cure (PCC) e, naturalmente, anche le scelte che riguardano la fase finale della vita.

La Consulenza bioetica nasce proprio per accompagnare persone, famiglie e professionisti nell’affrontare questi interrogativi, offrendo un luogo di confronto ogni volta che le decisioni cliniche coinvolgono aspetti morali, relazionali o valoriali particolarmente delicati.

Un’opportunità per la comunità piacentina

L’introduzione della consulenza bioetica rappresenta una novità significativa per il territorio piacentino.

In un contesto sanitario sempre più complesso, dove le possibilità diagnostiche e terapeutiche aumentano continuamente, cresce anche la necessità di affiancare alle competenze cliniche strumenti capaci di affrontare le domande di senso, i dilemmi morali e le difficoltà relazionali che accompagnano molte scelte di cura.

“La nuova possibilità offerta dall’AUSL di Piacenza mette a disposizione di professionisti e cittadini uno spazio di confronto qualificato che riconosce come le decisioni più difficili non siano soltanto questioni tecniche, ma riguardino anche la persona, la sua dignità, i suoi valori e le sue relazioni – chiosa Bertè – Perché curare significa certamente applicare le migliori evidenze scientifiche, ma anche saper accompagnare le persone nelle scelte che contano di più, in ogni fase della vita”.