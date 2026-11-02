Volley – Vap, i risultati del weekend: sconfitte pesanti in B1 e C

Nulla da fare per la Volley Academy Piacenza nel confronto con una Calcatta Sponda ben attrezzata e forte di giocatrici con grande esperienza nella categoria. Nei primi due set le ospiti faticano ad entrare in partita e a prendere le misure alle avversarie trascinate da due elementi di spicco come Aurora Del Freo, schiacciatrice classe 2006 con trascorsi in Serie A1 e A2, e Giulia Lunardi, opposto classe 2003 che concluderà la serata con 17 punti, quanti quelli realizzati da Beatrice Roni, altra esperta schiacciatrice classe 1993. Dopo i primi due set andati a vuoto la VAP rialza la testa nel terzo parziale, migliorando in fase d’attacco ma senza però riuscire poi a mantenerne la continuità. Le padrone di casa ne approfittano e spingendo in battuta chiudono i giochi nel quarto set. Risultato a parte, positiva la reazione mostrata nel terzo set a conferma di un buon potenziale appartenente alla squadra ma non ancora espresso del tutto.

Calcatta Sponda Lucca – SAP Sicurezza VAP 3-1

(25-16; 25-18; 19-25; 25-20)

Calcatta Sponda Lucca: Mutti 2, Lazzoni, Rolla 2, Lunardi 17, Maggiani (L), Tazzini 1, Gorgoglione 7, Roni 17, Del Freo 8, Faedda, Nicolini 11. All.: Bigicchi

SAP Sicurezza VAP: Momo 10, Agosto 6, Di Lizio, Fenzio 17, Carlà (L), Abondio, Olivi12, Lara-Fondin 7, Lunardini, De Servi, Ferri (L), Isitor. All.: Fanni

Serie C

Partita complicata per la Volley Academy Piacenza contro una formazione modenese esperta e ben attrezzata. Ciò nonostante le giovani under 17 di coach Donato Maggipinto hanno mantenuto un buon atteggiamento per tutta la durata dell’incontro: i dettagli hanno purtroppo fatto la differenza nel finale di ciascun set.

Mondial Quartirolo – DM Idrosanitaria VAP 3-0

(25-20; 25-16; 25-22)

DM Idrosanitaria VAP: Fortunato, Riccardi Bimbi, Carciani, Fagiani (L), Sposimo, Sorsi, Compaore, Tencati, Clini (L), Sarasini, Mosetti, Carli, Paganini, De Servi, Isitor. All.: Maggipinto, D’Angiolella