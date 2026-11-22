«Un genitore è un genitore e basta, un figlio è un figlio e basta, una famiglia è una famiglia e basta». Così recita Egle Doria nel monologo “Nove. Racconto di una famiglia italiana” al centro dell’incontro promosso dall’associazione Famiglie Arcobaleno, tenutosi alla Cooperativa Popolare Infrangibile 1946 il 18 novembre 2026.

LA NOTA DEL DIRETTIVO “FAMIGLIE ARCOBALENO”

Dopo lo spettacolo, un pubblico ancora emozionato, divertito e commosso ha partecipato ad un momento di riflessione moderato dal giornalista Mattia Motta che ha dato voce a diverse prospettive sul tema della genitorialità.

Egle Doria ha raccontato come, nonostante lei e la sua compagna non abbiano mai posto ostacoli personali al proprio il desiderio di maternità, le difficoltà siano arrivate dall’esterno, facendo emergere l’esigenza di portare in scena la propria storia.

Le testimonianze di alcuni genitori hanno portato al centro la quotidianità tra accoglienza nei servizi locali e persistenti incertezze normative.

Iris Pelizzoni ha raccontato che sulla carta d’identità di un figlio figura come «padre» e su quella dell’altro come «genitore», a testimonianza dell’uso ideologico di certe norme. Tutte le persone, dal reparto di ostetricia al nido, le chiamano semplicemente «le mamme» dei loro bambini: questo è uno dei tanti piccoli gesti che dimostrano come le persone siano spesso più avanti della politica.

Massimiliano D’Eugenio ha ricordato quante volte lui e il suo compagno abbiano preso l’iniziativa di presentarsi e raccontarsi a persone che non avevano mai incontrato una famiglia con due papà. A scuola, per sciogliere ogni dubbio, spesso è bastato regalare un libro sulla pluralità delle famiglie. Ad oggi non sanno quale dei due abbia un legame genetico con ciascuno dei loro gemelli di 9 anni: per loro non fa alcuna differenza, ma la farebbe se gli atti di nascita dovessero essere impugnati.

La psicologa e psicoterapeuta Valentina Tirelli ha sottolineato come i fattori di rischio per i minori non risiedano nella struttura familiare, tanto meno nell’orientamento sessuale dei genitori, ma semmai in un contesto sociale non ancora inclusivo. L’esclusione può cominciare già dal primo modulo scolastico in cui un bambino scopre che manca lo spazio per la sua famiglia o dalla mancanza di esperienze come la sua nei libri che ascolta leggere in classe.

L’assessora ai servizi per l’infanzia e alle famiglie Nicoletta Corvi ha richiamato la propria esperienza amministrativa: anche in famiglie che corrispondono all’idea più comune di “normalità” può mancare la cura, che rappresenta la vera misura delle relazioni. L’impegno politico e istituzionale si deve rivolgere a tutte le famiglie senza distinzioni, utilizzando un linguaggio inclusivo e offrendo servizi che incidano realmente sul benessere dei minori e della loro rete sociale.

Martina Figoni, del direttivo di Famiglie Arcobaleno, ha tracciato un bilancio dei vent’anni dell’associazione, sottolineando il crescente riconoscimento culturale e denunciando la mancanza ancora oggi di tutele piene. Tra le richieste figurano il matrimonio egualitario, l’accesso alle adozioni e alla PMA, e l’abrogazione della legge Varchi sulla gestazione per altri. Figoni ha ribadito che costruire alleanze nella società civile è parte del lavoro quotidiano dell’associazione, mentre garantire i diritti di una minoranza è una responsabilità dello Stato e delle Istituzioni.

L’evento ha confermato il linguaggio diretto ed emotivo del teatro come prezioso strumento di dialogo e informazione per abbattere i pregiudizi e garantire dignità e protezione a ogni bambina e bambino.

Le associazioni piacentine rinnovano l’invito a tutta la cittadinanza a sostenere attivamente la battaglia per i diritti e l’uguaglianza, prendendo parte al calendario di eventi che ci accompagnerà fino alle due grandi mobilitazioni del 2027: il Piacenza Pride (15 maggio) e l’EuroPride di Torino (26 giugno).