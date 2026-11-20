Non è bastato un primo tempo da dieci e lode all’UCC Assigeco Piacenza per superare una corazzata di questo campionato come Brescia. Nonostante ciò, la gara ha sicuramente lasciato diversi spunti positivi alla squadra biancorossoblu, chiamata domenica ad affrontare “on the road” la capolista Lumezzane, con la sfida in programma domenica 22 novembre alle ore 18:00 sul parquet del PalaA2A.

Il focus su Lumezzane, prima in classifica

Dopo la sconfitta all’esordio sul parquet di Capo d’Orlando, Lumezzane ha decisamente cambiato marcia in questo avvio di campionato, trovando otto vittorie consecutive che al momento la proiettano al comando in solitaria nel Girone A di Serie B Nazionale. Guidata per il secondo anno in fila da Marco Ciarpella, la formazione bresciana può contare su un roster blasonato per la categoria, guidato nel backcourt dal playmaker tuttofare Niccolò Piccionne, insieme al tiratore Martino Criconia e a un giocatore d’esperienza come Giacomo Siberna. Il colosso difensivo Andrea La Torre e il pivot Marco Cusin, 115 presenze in maglia azzurra e per la prima volta in carriera in Serie B, saranno invece i principali punti di riferimento sotto le plance.

L’ex Treviglio Michele Rubbini, la guardia Francesco Stefanelli, per diversi anni protagonista in Serie A2, il classe 2005 Federico Gamberini e il croato Dominik Samija portano forze fresche dalla panchina al reparto esterni, mentre Nicolas Alessandrini aggiunge centimetri e tiro da fuori al reparto lunghi. In dubbio la presenza di Lorenzo Varaschin, ai box nelle ultime partite per un problema fisico. Due gli ex della sfida: Martino Criconia ha vestito la maglia biancorossoblu nella passata stagione, mentre Lorenzo Varaschin vanta un’esperienza in Assigeco nella prima metà di 2022/2023.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.