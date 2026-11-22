I biancorossi hanno raccolto tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia e sono a -2 dal tandem di vetta. Gli uomini di Franzini vogliono proseguire il momento positivo, ma al “Garilli” devono fare i conti con quel Villa Valle che domenica scorsa ha fermato sul segno X proprio il Nibbiano e Valtidone.

Le probabili formazioni

Piacenza (4-4-2): Bruno, Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Rrapaj, Mazzaglia, Poledri, Bassanini, Mustacchio, Raffini. All. Frazini.

Villa Valle (3-5-2): Offredi; Gandolfi, Piacentini, Zambelli, Jenzeri, Strechie, Danieli, Rinaldi, Poli, Siani, D’Amuri. All. Bianchi

Arbitro: Marco Calabro’ (Reggio Calabria)

Ass. 1: Guglielmo Iozzia (Roma 1)

Ass. 2: Enrico Conio (Genova)