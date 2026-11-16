Gossolengo, il 22 novembre shopping e divertimento con i Mercanti di Qualità

16 Novembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Gossolengo, il 22 novembre shopping e divertimento con i Mercanti di Qualità

Gossolengo, il 22 novembre shopping e divertimento con i Mercanti di Qualità. Sarà una domenica speciale da vivere senza fretta, tra passeggiate, incontri, shopping e occasioni per lasciarsi sorprendere.

Cap Service NovDic26

Tra sorrisi, chiacchiere e curiosità, i visitatori potranno scoprire tante occasioni di acquisto e riscoprire il fascino dei giochi di una volta, in un’atmosfera di festa e convivialità.

Un’occasione per trascorrere una domenica diversa, attraverso i banchi che propongono le loro proposte di qualità made in Italy e con tanta voglia di stare insieme.

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