Un incontro emozionante per ringraziare chi ha contribuito a salvargli la vita. Sabato 21 novembre, Sergio, 77 anni, ha incontrato Simone e Doriana, i due agenti della Polizia di Stato intervenuti in suo soccorso dopo un grave malore in via Mazzini, a Piacenza.
L’episodio risale a lunedì 16 novembre. Dopo le prime cure prestate da un medico presente sul posto, erano intervenuti i due poliziotti della sezione Volanti.
Simone, ispettore di Polizia, aveva immediatamente praticato il massaggio cardiaco, proseguendo le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari. Sergio aveva mostrato i primi segni di ripresa già sul posto, prima del trasferimento in ospedale.
A pochi giorni dall’accaduto, il 77enne ha voluto incontrare personalmente i due agenti per esprimere la propria riconoscenza.