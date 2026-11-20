Reduce dal successo in rimonta ottenuto in quattro set nella trasferta toscana sul campo del V.P. Volley, la formazione guidata da coach Matteo Capra tornerà domani, sabato 21 novembre, a giocare tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica. Avversaria di giornata sarà l’Omac Active Arnopolis, formazione toscana proveniente dalla provincia di Arezzo.

Nell’ultimo turno di campionato, la compagine ospite si è imposta al tie-break nel derby toscano contro la Florenzo Carpe Diem e attualmente occupa il settimo posto in classifica con 8 punti. Neopromossa dalla Serie B2, l’Omac Active Arnopolis è allenata da Enrico Brizzi, confermato alla guida della squadra, e può contare su alcune giocatrici di esperienza come la palleggiatrice Carlotta Simoncini, la centrale Valentina Mearini e la schiacciatrice Diana Giometti.

Per Chiara They e compagne si prospetta dunque un impegno di assoluto rilievo, da affrontare con la determinazione necessaria per proseguire il momento positivo e difendere la vetta della classifica del girone C.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18. A dirigere l’incontro saranno Andrea La China, della sezione Fipav di Bologna, e Paola Scognamiglio, della sezione Fipav di Modena.

Non ci sono precedenti tra le due formazioni. L’opposta Chiara Sesenna sarà l’ex di turno, avendo vestito la maglia della Pallavolo San Giorgio nella stagione 2025/2026.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Pallavolo San Giorgio. L’ingresso al palazzetto sarà gratuito.