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Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, in casa, la Virtus CiseranoBergamo in quello che è uno scontro diretto da vincere obbligatoriamente per allontanare lo spettro retrocessione.
Le Probabili Formazioni
FIORENZUOLA (3-5-2): Libertazzi, Agnelli, Orazzo, Fontana, Barozzini, Alluci, La Vigna, Bertelli, Ferretti, Gallo, Formato. All. Araldi
VIRTUS CISERANOBERGAMO (3-5-2): Rovelli, Gervasoni, Lucenti, Rota, Baggi, Gashi, Costa, Rbouhi, Tosi, Gerdelesko, Lozza. All. Valenti
La cronaca del match
A seguire la cronaca completa…