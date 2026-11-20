“Per chi prende stipendio o pensione è ora di dire basta“. Ivo Bussacchini, segretario provinciale della Cgil di Piacenza, parte dalle difficoltà di arrivare a fine mese per spiegare le ragioni dello sciopero generale di oggi, venerdì 20 novembre. Sciopero che ha coinvolto anche Piacenza con un ampio corteo per le strade del centro, corteo partito dalla sede della Camera del Lavoro in via XXIV Maggio.

Intervistato durante il corteo in città, il sindacalista denuncia il peso del carovita e chiede un cambio di rotta su redditi e servizi pubblici. Il riferimento è alle spese che pesano sui bilanci familiari: carburanti, bollette, scuola e trasporti. Un problema che, sottolinea Bussacchini, riguarda anche il Piacentino: “In tante situazioni, fortunatamente non tutte, c’è un problema di riuscire ad arrivare a fine mese“.

Le critiche della Cgil alla legge finanziaria

La contestazione si concentra sulla legge finanziaria, che il segretario giudica “completamente sbagliata”. Bussacchini accusa la manovra di favorire i privati e di non dare risposte su sanità, scuola, salari e fisco. A questo aggiunge la critica all’assenza di una politica industriale.

Il sindacato, ricorda, ha avanzato proposte anche nelle audizioni parlamentari e ora chiede che vengano ascoltate.

“Non si arriva più a fine mese con il carovita, con il costo dei carburanti, delle bollette della luce. Per chi prende stipendio o pensione è ora di dire basta. Basta bisogna cambiare una legge finanziaria completamente sbagliata che dà soldi esclusivamente ai privati, che non interviene sulla sanità, sulla scuola, sui salari, sul Fisco. Quindi avanziamo tante proposte, lo abbiamo fatto anche nell’aula della Camera del Senato, nelle audizioni. Speriamo soltanto ci ascoltino perché c’è bisogno di cambiare rotta per questo Paese“.

Sanità pubblica e diritto allo studio al centro della protesta

La sanità è un altro punto centrale dell’intervista. Bussacchini sostiene che quella pubblica “viene continuamente smantellata” e contesta la destinazione di risorse al privato. La sua richiesta è di impiegare quei fondi per far funzionare meglio il servizio pubblico.

Le dichiarazioni raccolte durante il corteo riprendono i temi che la Cgil piacentina aveva illustrato nella nota diffusa nei giorni scorsi, annunciando anche un’assemblea aperta agli studenti. Il sindacato aveva collegato la difesa dei redditi al diritto allo studio, richiamando il peso di libri, abbonamenti ai trasporti e affitti sull’autonomia dei giovani e sui bilanci familiari.

“In tante situazioni, fortunatamente non tutte, c’è il problema di riuscire ad arrivare a fine mese col caro scuola, col caro bollette, con i trasporti. Sono esplosi i costi energetici per l’irresponsabilità totale di chi continua a fare delle guerre in questo Paese e gli ultimi a pagare siamo noi, chi con la fatica di tutti i giorni cerca di tenere in piedi questo Paese. Poi c’è un grande problema che riguarda la sanità. Una sanità pubblica viene continuamente smantellata a partire da quell’assurda norma che prevede di dare 300 euro ai pensionati sopra 75 euro per la sanità privata. Bisogna metterli nel pubblico e farlo funzionare meglio“.

Lavoro, precarietà e giustizia sociale: le rivendicazioni della Cgil

Tra le rivendicazioni figuravano inoltre un’istruzione pubblica di qualità, prospettive di lavoro senza precarietà, pace e giustizia sociale e climatica. L’obiettivo dichiarato era unire le richieste degli studenti a quelle di lavoratori e pensionati, a partire dalla tutela dei redditi e dei servizi pubblici.

Bussacchini: “Andremo avanti con le mobilitazioni se servirà”

La richiesta che arriva dal segretario è di modificare profondamente la manovra. “Chiediamo che si cambi completamente l’aspetto della legge finanziaria perché è lo strumento che lo Stato ha a disposizione“, sottolinea Bussacchini. Il segretario lascia aperta la possibilità di proseguire la protesta anche dopo lo sciopero di oggi: “Non ci fermeremo di fronte a nulla perché siamo convinti di difendere degli interessi importanti e andremo avanti con le mobilitazioni se servirà“.