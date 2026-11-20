Come prevenire, riconoscere e affrontare nel modo migliore le complicanze nel campo dell’emodinamica? È la domanda al centro di “Just my complications”, convegno che richiama oggi a Piacenza alcuni dei massimi esperti del settore.

Tra analisi critica di casi reali e presentazione di algoritmi di problem solving, una cinquantina di professionisti condivideranno conoscenze teoriche e esperienze pratiche maturate nella gestione delle complicanze sia in ambito coronarico sia nell’interventistica strutturale.

Daniela Aschieri: “Nuove tecnologie e procedure per pazienti sempre più complessi”

“Il trattamento percutaneo delle coronaropatie, in particolare delle lesioni coronariche complesse, e delle valvulopatie rappresenta uno dei settori più dinamici e in continua evoluzione della cardiologia interventistica – premette Daniela Aschieri, direttrice della Cardiologia dell’Azienda Usl di Piacenza – L’introduzione di nuove tecnologie, dispositivi e procedure ha ampliato in modo significativo le possibilità terapeutiche, consentendo di trattare pazienti con profili clinici e anatomici sempre più complessi e ad alto rischio. Parallelamente all’evoluzione delle tecniche interventistiche, però, è aumentata anche la necessità di sviluppare competenze specifiche nella prevenzione, nel riconoscimento precoce e nella gestione delle complicanze procedurali”.

Complicanze procedurali: prevenzione, riconoscimento precoce e gestione

Sebbene tali eventi siano fortunatamente poco frequenti, infatti, quando si verificano richiedono decisioni tempestive, un approccio metodico e una conoscenza approfondita delle possibili strategie di trattamento.

Proprio la loro relativa rarità rende inoltre più difficile acquisire un’esperienza diretta, soprattutto per i cardiologi interventisti delle nuove generazioni, che hanno meno occasioni di confrontarsi con queste situazioni nella pratica clinica quotidiana.

Casi clinici reali e algoritmi di problem solving al centro del confronto

L’obiettivo dell’evento è quindi quello di creare un momento di confronto altamente interattivo: attraverso la discussione aperta e l’analisi critica delle decisioni adottate in casi reali, verranno affrontati gli aspetti tecnici e decisionali che consentono di gestire in modo efficace anche gli scenari più complessi, trasformando ogni complicanza in un’importante opportunità di apprendimento.

Alberto Monello: “Standardizzare il trattamento per migliorare la prognosi dei pazienti”

“Questa prima edizione 2026 sarà interamente dedicata alla discussione collegiale di casi clinici reali caratterizzati da complicanze procedurali – spiega Alberto Monello, cardiologo dell’Azienda Usl di Piacenza – Ogni caso costituirà lo spunto per analizzare le strategie preventive, le opzioni terapeutiche disponibili, le scelte effettuate durante la procedura e le possibili alternative. Il confronto con i massimi esperti del settore ci aiuta a rendere più standardizzato possibile il trattamento delle complicanze e favorire la miglior prognosi possibile per i nostri pazienti”.