Accerchiato e aggredito da una baby gang, ragazzino rapinato in pieno centro

Aggredito da un gruppetto di violenti ragazzini e rapinato delle scarpe. I fatti sono accaduti ieri, domenica 21 novembre, in pieno pomeriggio e in pieno centro storico. Il giovane, minorenne, stava passeggiando lungo il Corso quando è stato avvicinato dal gruppo il quale ha chiesto alcuni euro. Il ragazzino, dopo aver risposto di non avere spiccioli, ha proseguito lungo il proprio tragitto verso piazza Cavalli.

Arrivato in via San Francesco, il giovane si è ritrovato accerchiato dallo stesso gruppo di malintenzionati che evidentemente lo avevano seguito attendendo il momento giusto per agire. Lo hanno bloccato contro il muro di un edificio e gli hanno letteralmente strappato dai piedi le scarpe, firmate e a quanto pare notate in precedenza dai giovani delinquenti. Lo hanno gettato per terra e dopo aver sottratto le calzature si sono allontanati. La vittima della rapina ha chiamato la polizia raccontando quanto accaduto, indagini sono in corso.