Accessi abusivi alla Ztl di veicoli con targa estera, controlli della Polizia Locale di Piacenza: scoperto veicolo con oltre 150 accessi non autorizzati

Prosegue l’attività della Polizia Locale di Piacenza finalizzata al contrasto degli accessi abusivi alla Ztl da parte di veicoli con targa estera, frutto della stretta collaborazione tra l’ufficio Verbali di via Rio Farnese e le pattuglie impegnate quotidianamente nel presidio del territorio. Nel corso di un recente controllo è stato identificato il proprietario di un veicolo con targa estera che aveva accumulato oltre 150 accessi non autorizzati nella Ztl.

Dopo l’identificazione, il veicolo ha cessato di transitare irregolarmente nell’area a traffico limitato, mentre sono state avviate le procedure per la notifica delle numerose violazioni accertate. Nei mesi scorsi, l’attività congiunta aveva già consentito di notificare undici verbali al proprietario di un altro veicolo con targa estera residente in provincia. In questo caso le sanzioni, per un importo di 1057 euro, sono state regolarmente pagate, confermando l’efficacia di un’attività che permette di rendere concretamente esigibili violazioni che, in passato, risultavano spesso di difficile riscossione.

Parallelamente, l’identificazione di ulteriori veicoli ha consentito di trasmettere i dati agli organismi competenti per l’attivazione delle procedure di notifica e riscossione, trasformando ulteriori sanzioni in crediti certi per l’Amministrazione. La collaborazione tra l’ufficio Verbali e le pattuglie prosegue inoltre durante i normali controlli di polizia stradale: ogni identificazione di un veicolo con targa estera rappresenta infatti un’opportunità per verificare l’eventuale presenza di violazioni pregresse e attivare tempestivamente le procedure previste, migliorando l’efficacia dell’azione amministrativa e di controllo.

«Garantire il rispetto delle regole di accesso alla Ztl – viene spiegato dal Comando della Polizia Locale di Piacenza – significa tutelare la sicurezza della circolazione nel centro storico, assicurare condizioni di maggiore vivibilità per residenti e pedoni e garantire che le norme vengano applicate in modo uniforme nei confronti di tutti gli utenti della strada, indipendentemente dal Paese di immatricolazione del veicolo. Il lavoro svolto in questi mesi conferma che la sinergia tra attività amministrativa e accertamenti su strada rappresenta uno strumento fondamentale per rendere i controlli sempre più efficaci. La Polizia Locale intende proseguire su questa linea di lavoro, continuando a perfezionare le procedure e rafforzando la sinergia tra le diverse articolazioni del Corpo, con l’obiettivo di rendere sempre più efficace l’attività di vigilanza e assicurare il rispetto delle regole a tutela della collettività».

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