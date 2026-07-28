Volley, Serie B – La Canottieri Ongina chiude il roster con il ritorno di Riccardo Belfanti

Si chiude con il ritorno di Riccardo Belfanti la rosa della Canottieri Ongina, formazione piacentina nuovamente ai nastri del campionato di serie B maschile dove è stata inserita nel girone C.

Piacentino classe 2003, Belfanti (alto un metro e 88 centimetri) torna a Monticelli a distanza di una stagione e farà parte del reparto schiacciatori giallonero.

“Due stagioni fa – racconta Riccardo – ero arrivato come libero, anche se poi venivo spesso utilizzato con la maglia “normale” per gli ingressi in battuta. L’anno scorso è stato un periodo sabbatico dal volley in quanto ero all’estero, ma ho sentito la mancanza della pallavolo giocata, uno sport che pratico fin dall’età di 7 anni. Nonostante i risultati non fossero stati i migliori, due anni fa a Monticelli per me è stata un’esperienza incredibile e quando il presidente Fausto Colombi mi ha richiamato non ci ho pensato due volte ad accettare. Alla Canottieri Ongina c’è un ambiente serio e professionale, aspetti che oltre a farmi divertire sono anche stimolanti e completano il quadro dei “plus”. Quest’anno torno in posto quattro, dove sono “nato”, anche se dovrò mettermi in sesto dopo un anno di inattività”.

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