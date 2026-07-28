Volley, Serie B – Doppio colpo per la Canottieri Ongina: Colangelo e Rahmati

La Canottieri Ongina (serie B maschile) completa la cabina di regia con un innesto di lusso. Ad affiancare il confermato Tommaso Mandoloni, infatti, ci sarà Edoardo Colangelo, palleggiatore parmigiano classe 2001. Nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) ma originario di Parma, Colangelo è alto un metro e 86 centimetri e dopo una stagione in C e due in B a Parma è sbarcato sul pianeta-serie A, disputando l’A3 con la Wimore Volley Parma e l’A2 con Cuneo prima di difendere i colori della Pallavolo Cremonese in serie B, sfidando la Canottieri Ongina.
“Dopo l’esperienza in A2 – racconta Colangelo – volevo rimanere vicino a casa per conciliare gli impegni lavorativi. Tra i progetti più interessanti c’era quello della Canottieri Ongina, una società di cui ho sentito parlare fin da quando ho iniziato a giocare a pallavolo e che non ha bisogno di grandi presentazioni. Ho sfidato i gialloneri l’anno scorso, una grande squadra e un ambiente che mi incuriosiva. Alex Reyes (attuale schiacciatore della Canottieri Ongina, ndc), con cui avevo giocato in A3 a Parma, mi ha parlato molto bene di Monticelli e così quando si è concretizzata questa opportunità ho preso la palla al balzo. Arrivo da secondo palleggiatore, tranquillo e allo stesso curioso di scoprire questa realtà”.
Colpo estero: Rahmati
Rinforzo estero per la Canottieri Ongina in vista del prossimo campionato di serie B maschile, con la società del presidente Fausto Colombi che innesta nel proprio roster il centrale iraniano Barzan Rahmati.
Anno 2006 e alto 2 metri e 4 centimetri, Barzan Rahmati è arrivato in Italia nove mesi fa per motivi di studio (Ingegneria Industriale) e a Monticelli disputerà il suo primo campionato nazionale italiano.
“Stavo cercando – le sue parole – una squadra di serie B al Nord; contattando diverse formazioni, ho trovato la Canottieri Ongina e il presidente Fausto Colombi. Quando sono venuto a Monticelli ho visto una società buonissima e ho scelto volentieri questa realtà piacentina. In Iran la pallavolo è popolare come il calcio: tutti i giovani giocano a volley. Io personalmente ho giocato la Superlega Under 19 e Under 21 nel Foolad Sirjan, dove in prima squadra ha militato anche Earvin N’Gapeth. La mia famiglia è ancora in Iran, la situazione non è semplice; a causa della guerra i prezzi di tutti i prodotti stanno salendo. Cerco di tenermi in contatto con i familiari anche se non è semplice farlo”.
Infine conclude. “Come centrale mi sento più votato a muro, la serie B me l’aspetto come un campionato difficile. Quando ero venuto a fare qualche allenamento con i ragazzi della scorsa avventura avevo visto come fossero tutti bravi e questo mi ha convinto a scegliere”.