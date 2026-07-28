Rugby – Lorenzo Gaddi rinforza la prima linea dei Lyons

Era stato indicato come uno dei ruoli-chiave su cui intervenire, e la prima linea bianconera trova un altro giovane innesto pronto a mettersi in mostra: si tratta del classe 2005 Lorenzo Gaddi, proveniente da Lecco e con una stagione in Serie A Elite all’attivo con la Lazio due anni fa.

Cresciuto nel Rugby Lecco, Gaddi si è affermato velocemente come uno dei prospetti più interessanti nel ruolo di pilone sinistro, arrivando a vestire la maglia delle selezioni azzurre Under 18 e Under 19. Il grande salto arriva nel 2024, quando la Lazio punta su di lui nonostante la giovane età, confermando le sue ottime qualità in una stagione di squadra sfortunata. Nella scorsa annata per lui un “rientro a casa”, con il Rugby Lecco in Serie A, in cui si è dimostrato uno degli elementi fondamentali per la squadra lariana. Ora una nuova occasione al massimo livello in maglia Sitav Rugby Lyons.

Gaddi nel giorno della presentazione

“Tornare in Serie A Elite è una grande motivazione e rappresenta una bellissima sfida. La mia prima stagione con la Lazio mi diede l’opportunità di confrontarmi con una realtà di alto livello, una tappa fondamentale della mia crescita tecnica e umana. Nella scorsa stagione ho deciso di tornare nel mio club di origine per avere a disposizione tanti minuti per avere continuità e accumulare esperienza, e adesso mi sento veramente pronto alla sfida. Inoltre, allenare i ragazzi del minirugby mi ha insegnato quanto sia importante investire nella crescita dei più giovani e costruire solide basi per il futuro. Questa filosofia accomuna anche questo storico club di Piacenza.

Per questa ragione credo che i Lyons siano l’ambiente ideale per continuare il mio percorso. È una squadra giovane, con tanta energia e un gruppo che ha grandi margini di miglioramento. Sono pronto a dare il massimo per crescere ancora e contribuire al salto di qualità della squadra. L’obiettivo principale è aiutare la squadra a raggiungere il livello più alto possibile, sia come gruppo sia nei risultati, contribuendo a costruire un futuro importante per uno storico club come i Lyons. A livello personale voglio conquistare tanti minuti in Serie A Élite, continuare a migliorare e dimostrare di poter competere stabilmente a questo livello, mettendomi sempre al servizio della squadra e dando il massimo in ogni occasione.”

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