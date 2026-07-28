Ciclismo su Pista – Giulia Costa Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink) d’argento ai Campionati italiani

28 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
VO2 Team Pink
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Parte con un argento l’avventura tricolore della Bft Burzoni VO2 Team Pink ai Campionati italiani su pista a San Francesco al Campo (Torino). Oggi (lunedì) nella prima giornata di gare al velodromo “Francone” le “panterine” della squadra piacentina Donne Juniores sono salite sul podio grazie a Giulia Costa Staricco. La lombarda classe 2008 ha conquistato il secondo posto nella prova Scratch vinta da Elisa Bianchi, lo scorso anno nel team piacentino.

Scratch Donne Juniores

1° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

2° Giulia Costa Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Ambra Savorgnano (Libertas Ceresetto)

4° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli)

5° Elena D’Agnese (Libertas Ceresetto)

6° Camilla Murro (Libertas Ceresetto)

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