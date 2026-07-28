Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose: Anna Hicks e Fiorin-Galli firmano il gran finale

Si chiude con i successi della statunitense Anna Hicks nella Corsa a Punti Donne Elite – G.P. Rossetti Market e della coppia azzurra Matteo Fiorin – Niccolò Galli nell’Americana Uomini Elite – G.P. Siderpighi la 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche. Le due prove hanno regalato un finale spettacolare a una manifestazione che, nell’arco di sei giorni, ha portato al Velodromo “Attilio Pavesi” campioni olimpici, mondiali ed europei, confermandosi uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi del calendario UCI.

CORSA A PUNTI DONNE ELITE

La statunitense Anna Hicks, campionessa panamericana in carica della Corsa a Punti, si è aggiudicata la Corsa a Punti Donne Elite – G.P. Rossetti Market, ultima prova femminile dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche. La gara è stata caratterizzata dal giro guadagnato dalle prime tre classificate, che ha rilanciato la lotta per il successo fino agli sprint conclusivi. Hicks ha saputo costruire il proprio vantaggio grazie a una straordinaria continuità negli sprint intermedi, chiudendo con 51 punti. Alle sue spalle Valeriya Valgonen, seconda con 41 punti, e la giapponese Tsuyaka Uchino, terza con 37 punti, entrambe anch’esse capaci di conquistare il giro sul gruppo. Migliore delle italiane Rachele Barbieri, quarta con 13 punti.

AMERICANA UOMINI ELITE

Quindici sprint, continui cambi di ritmo e una corsa sempre aperta hanno caratterizzato l’Americana Uomini Elite – G.P. Siderpighi, prova conclusiva dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche. La coppia de Il Rintocco, formata dagli azzurri Matteo Fiorin e Niccolò Galli, ha costruito il successo grazie a una straordinaria regolarità, andando all’attacco e anche a punti in numerosi sprint e chiudendo con 50 punti, senza che nessuna coppia riuscisse a guadagnare il giro. Alle loro spalle il tandem Daniil Zarakovskiy – Grigorii Skorniakov della Plurimec, secondo con 33 punti, e Sergey Rostovtsev – Nikita Tsvetkov della Ferri, terzi con 25 punti. Settimini Lamon-Consonni.

Ad aprire la serata è stata la manifestazione dedicata ai Giovanissimi, valida come prova conclusiva della Challenge Benvenuto Corradi “Pacio”, intitolata allo storico volontario del Velodromo “Attilio Pavesi”. Una bella festa di sport e di ciclismo giovanile, che ha portato in pista decine di bambini e le loro famiglie, regalando entusiasmo e colori prima del gran finale della manifestazione.

Cala così il sipario sulla 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche, sei giorni di grande ciclismo su pista che hanno visto sfidarsi al Velodromo “Attilio Pavesi” alcuni dei migliori interpreti mondiali della specialità e tanti giovani talenti destinati a raccoglierne l’eredità. Un’edizione che conferma ancora una volta il ruolo di Fiorenzuola tra le capitali internazionali della pista.

Info, classifiche e video sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

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