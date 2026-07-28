Il mercato del Fiorenzuola: Sola e Marcaletti dentro, Varoli e Zucchini out

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito a titolo definitivo da A.C. Carpi le prestazioni sportive dell’attaccante Joel Sula, classe 2007, che vestirà la maglia rossonera nella stagione sportiva 2026/2027.

Sula è cresciuto in un percorso di formazione che lo ha visto maturare prima nel settore giovanile della Reggiana e successivamente in quello del Carpi, distinguendosi per le proprie qualità offensive, la capacità di attaccare la profondità e la determinazione nel lavoro quotidiano.

Attaccante di piede destro, abbina rapidità e generosità a un’importante predisposizione al gioco di squadra. L’arrivo di Joel Sula rappresenta un ulteriore investimento del club verso giovani profili di prospettiva, con l’obiettivo di valorizzarne il talento all’interno del progetto tecnico rossonero.

Emanuele Marcaletti è rossonero

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Emanuele Marcaletti, difensore centrale mancino classe 2002.

Alto 188 centimetri, Marcaletti è un centrale difensivo duttile che in carriera ha maturato una significativa esperienza in Serie D. Nella stagione 2021/2022 ha collezionato 19 presenze e realizzato 2 reti con il Città di Varese, prima di trasferirsi al Gozzano, con cui ha disputato 23 partite segnando un gol nel campionato successivo. Dopo l’esperienza con il PDHAE, nella stagione 2024/2025 ha vestito la maglia del Sasso Marconi, totalizzando 30 presenze e una rete.

Nell’ultima annata ha militato nel Derthona, proseguendo il proprio percorso nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Personalità, struttura fisica, duttilità e qualità nell’impostazione con il piede mancino: Marcaletti entra ora a far parte della retroguardia rossonera in vista della stagione 2026/2027.

Varoli e Zucchini out

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del rapporto sportivo con il calciatore Fabio Varoli. La società desidera ringraziare Fabio per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati durante la sua esperienza in maglia rossonera, augurandogli le migliori fortune, sia dal punto di vista sportivo che personale, per il prosieguo della sua carriera.

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Gianluca Zucchini all’Ars et Labor. Arrivato in rossonero nell’estate del 2025, Zucchini ha messo a disposizione della squadra la propria esperienza, contribuendo al percorso del Fiorenzuola nel campionato di Eccellenza e nella successiva fase playoff.

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