Cinema sotto le stelle 2026, tanti film fino al 31 agosto. Tra gli appuntamenti, il 16 proiezione di “Michael” e il 23 agosto “Palestina 36”

Per il Cinema sotto le stelle 2026 ancora tanti film fino al 31 agosto e due date da evidenziare: il 16/8 per “Michael” e il 23/8 per “Palestina 36”. Il primo film non ha bisogno di presentazioni, infatti è uno dei titoli di maggior successo della stagione e verrà riproposto domenica 16 agosto (versione con doppiaggio italiano; mentre il 31 luglio resta in programma la versione in lingua originale con sottotitoli in italiano).

Il secondo titolo, invece, verrà proiettato in anteprima (l’uscita nelle sale è prevista per ottobre) e permetterà di tornare, dopo “No Other Land”, a riflettere sull’attualità. L’opera racconta la Grande Rivolta del 1936 contro il Mandato britannico, un momento decisivo nella storia della regione e alle origini della resistenza palestinese moderna; prova a riportare profondità storica e memoria dentro un dibattito che oggi spesso si concentra solo sul presente, senza il tempo necessario per comprendere le origini e la complessità degli eventi.



Cinema sotto le stelle 2026 si tiene nella cornice suggestiva dell’ex caserma Cantore (Stradone Farnese 39), grazie alla concessione dello spazio da parte di Cassa Depositi e Prestiti con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e in collaborazione con il Comune di Piacenza.

L’arena estiva è facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta o in automobile e propone un punto ristoro con bevande e popcorn prima della proiezione e durante l’intervallo.



Il programma completo è sul sito www.cinemaniaci.org

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