Acer, ad Ancona per l’assemblea Federcasa: “Occasione di confronto e crescita”

Il presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi e il direttore generale Stefano Cavanna sono ad Ancona per partecipare all’assemblea nazionale di Federcasa per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2024. «E’ questa una occasione importante per uscire, ancora una volta, dai confini provinciali, confrontarsi e mettere tutti a conoscenza delle buone pratiche messe in opera dalle singole aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Per Acer, il confronto non è solo una questione di scambio di esperienze, ma una vera e propria occasione di crescita, significa essere all’avanguardia e preparati a rispondere ai cambiamenti e alle sfide che ci attendono, con un approccio sempre più moderno e strutturato.

Il confronto è sviluppo, a tutti i livelli: per gli inquilini, occasione di miglioramento; per gli amministratori, opportunità di crescita. Per noi, aziende casa di edilizia popolare, la base del progresso; in definitiva, significa delineare un’azienda aggiornata e moderna».Nella foto allegata, da sinistra a destra: il direttore di Acer Ferrara Diego Carrara; il consigliere di Acer Rimini

Fortunato Stramandinoli; la vice presidente di Acer Rimini, Claudia Corsini; il direttore di Acer Stefano Cavanna; il direttore di Parma Italo Tomaselli; il presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi; il presidente di Acer Reggio Emilia e di Eurhonet Marco Corradi; la presidente di Acer Parma Loretta Losi; il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi; la presidente di Acer Ravenna Lina Taddei e il suo direttore generale Carla Ballardini.

