Canottaggio – Tre finali per gli atleti della Vittorino da Feltre agli Italiani

Bilancio positivo per la Vittorino da Feltre ai Campionati Italiani di canottaggio Assoluti, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing, andati in scena lo scorso fine settimana sul lago di Piediluco, in provincia di Terni, dove hanno gareggiato circa mille atleti in rappresentanza di cento società remiere. La Vittorino, ha schierato quattro equipaggi, tre nella categoria Under 19 e uno tra i Pesi leggeri. La squadra biancorossa, guidata dal responsabile tecnico Paolo Michelotti coadiuvato da Gianluca Riscazzi, si è messa in luce grazie ai buoni risultati conquistati nelle tre finali disputate.

Tinelli e Sardi

I primi a scendere in acqua sono stati Marco Tinelli e Matteo Sardi nel due senza; i due giovani canottieri biancorossi hanno superato brillantemente tutte le batterie fino a qualificarsi meritatamente per la finale che hanno chiuso con un ottimo quinto posto. Nella specialità del singolo, invece, è stato il giovane Pietro Campomininosi, al primo anno di categoria, a difendere i colori biancorossi della Vittorino da Feltre. Visti i tanti partecipanti è stata necessaria la qualifica a tempo e Campominosi si è ben comportato terminando il campionato al trentaseiesimo posto su quarantasette partecipanti.

Sempre tra gli Under 19, Viola Ferrari, al primo anno di categoria, ha gareggiato nel doppio con la compagna di squadra Giorgia Sardi, ancora Under 17; le due biancorosse hanno superato batterie e semifinale e nell’atto conclusivo della gara hanno chiuso al sesto posto firmando un ottimo risultato.

Tra i Pesi Leggeri, categoria per atleti dal peso massimo di 72,5 kg. per gli uomini e di 59 kg. per le donne, ha gareggiato in singolo, in un contesto molto competitivo, Dario Guerra, atleta piacentino classe 2007.

Il giovane canottiere biancorosso è riuscito a conquistare meritatamente l’accesso alla finale dove è riuscito a mantenersi nelle posizioni di testa fino ai primi mille metri di gara, quando gli atleti più esperti sono riusciti a prendersi qualche imbarcazione di vantaggio. Guerra è riuscito comunque a conquistare un ottimo quinto posto finale non distante dal podio.

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