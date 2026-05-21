Nuoto – Zora, Lombardi e Volpini (Vittorino da Feltre) medagliati agli Italiani di Pinnato

Ottimi risultati per la squadra Esordienti di nuoto pinnato della Vittorino da Feltre scesa in vasca nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro, ai Campionati Italiani di categoria. Tra gli oltre 250 atleti presenti alla manifestazione tricolore (ragazzi nati tra il 2015 e il 2018, Esordienti A e B), anche undici portacolori della Vittorino, accompagnati dai tecnici Giorgia Mancin e Marco Pietralunga: Ludovico Delfanti, Marco Lombardi, Matteo Mazzocchi, Tommaso Saltarelli, Marco Aurelio Volpini, Camilla Cordani, Greta Labati, Arianna Losi, Maria Pierri, Rebecca Rubini e Margherita Zora. Il bilancio complessivo della squadra biancorossa è di quattro medaglie, due d’argento e due di bronzo.

Margherita Zora

Doppietta di medaglie d’argento per Margherita Zora (B2), salita sul secondo gradino del podio sia nella gara dei 50 pinne, conclusa con il tempo di 30”,41, sia in quella dei 100 pinne (1’08”,89). Piazzamenti ai piedi del podio, invece, per le altre atlete biancorosse, con Maria Pierri (A1) quinta nei 200 pinne con il tempo di 2’38”,00, ma anche settima nei 50 pinne (31”,14), Greta Labati (B2) quinta nei 100 pinne con un crono di 1’13”,87 e sesta nei 50 pinne (33”,30). Nelle stesse gare, prestazioni positive anche per Rebecca Rubini, Arianna Losi e Camilla Cordani, tutte autrici dei propri primati personali.

Le altre due medaglie

Le due medaglie di bronzo sono arrivate dal settore maschile. Marco Lombardi (A1) si è classificato terzo nei 50 pinne con l’ottimo tempo di 29”,78, seguito a breve distanza da Marco Aurelio Volpini che ha chiuso in quarta posizione, nella stessa gara, con il tempo di 29.80, dopo essersi classificato quarto anche nei 200 pinne (2’31”,29). Posizioni invertite, per i due atleti biancorossi, nella prova dei 100 pinne con Marco Aurelio Volpini che ha conquistato la medaglia di bronzo con un crono di 1’06”,52, e Marco LOmbardi che si è classificato quarto con il tempo di 1’08”,44.

Nelle stesse gare sono scesi in vasca anche Tommaso Saltarelli, Matteo Mazzocchi e Ludovico Delfanti che hanno tutti migliorato i propri personali. Tra i risultati di rilievo anche il quarto posto finale della staffetta 4×50 pinne Esordienti A mista composta da Lombardi, Pierri, Volpini, Zora che ha chiuso con il tempo di 2’02”71 ad un secondo dal terzo gradino del podio.

“Siamo molto soddisfatti per le positive prestazioni dei nostri ragazzi sia per i risultati che per l’atteggiamento e la motivazione, una buona prova per questi giovani atleti alla loro prima esperienza nazionale di nuoto pinnato”.

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