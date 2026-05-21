Ciclismo – Mara Manfredi e Alberto Baesso (Asd Programma Auto) sul podio in Spagna e in Friuli

Si tinge d’argento il periodo recente dell’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina che ha sfiorato i colpi grossi tra Italia ed estero con i propri portacolori, sul podio su due fronti.

In Spagna, nella Vuelta al Teide nella zona delle Isole Canarie, Mara Manfredi ha conquistato il secondo posto assoluto femminile e la piazza d’onore nella propria categoria Master 30 Femenina nella Gran Fondo, battuta solamente dalla spagnola Elena Cerdena Rodriguez. Ad accompagnare Mara nell’avventura in sella, il fidanzato e compagno di squadra Maurizio Francalanci, anche lui al via della Vuelta nell’isola. Mara, classe 1987 di Vigolzone, non è al primo risultato di rilievo in zona: a inizio stagione, a febbraio, aveva brillato all’Epic Gran Canaria, conquistando il quarto posto assoluto “rosa” e l’argento nella categoria, dietro solamente alla Juniores e figlia d’arte Azzurra Ballan.

Si migliora rispetto al 2025 e sale sul podio dopo il quarto posto dell’anno scorso Alberto Baesso, corridore vicentino dell’Asd Programma Auto in evidenza alla 33esima Corsa per Haiti andata in scena a Gemona del Friuli (Udine). Per il veneto, secondo posto assoluto alle spalle di Wladimir Cuaz e vittoria nella propria categoria Senior A nella prova Mediofondo con 101 chilometri e 100 metri e quasi 1500 metri di dislivello.

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