29^ Placentia Half Marathon: oltre 2200 partecipanti e 26.000 euro raccolti

Nella splendida cornice del Castello di Grazzano Visconti, si è tenuto l’evento conclusivo della 29^ Placentia Half Marathon. Cristina Savi, responsabile delle Pubbliche relazioni del Castello ha salutato tutti gli ospiti, oltre a tutti i rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni e degli sponsor, tra cui Banca di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Craft, Cantine 4 Valli.

Durante la serata, sono stati ricordati i momenti salienti dell’evento, i numeri dei partecipanti in crescita, oltre 2200 tra mezza maratona e staffetta, le Medaglie, la Minimaratona e la Camminata delle associazioni che nonostante la pioggia ha visto presenti migliaia di bambini, genitori e rappresentanti delle associazioni sul Pubblico Passeggio, gli eventi di Progetto vita, la 100×100 del sabato e staffetta salvati – salvatori, la camminata Scopri Piacenza e il tour Scopri il percorso con il bus scoperto organizzate dal Touring Club Italia, eventi collaterali come il Convegno “Vivere da Sportivi” organizzato dall’Ufficio Scolastico provinciale, e le due serate food e musica organizzate da Insieme per la casa di Iris e da Radio Sound.

Una raccolta fondi molto importanti

Il resoconto in termini di raccolta fondi è stato di 26.000 euro. Per Unicef, grazie alle donazioni delle scuole e dei partecipanti, sono stati devoluti 5.000 euro che verranno destinati alle emergenze internazionali.

Per Progetto Vita, sono stati raccolti 14.000 euro, donati dalle aziende, che verranno utilizzati per completare l’istallazione dei DAE nelle scuole della Provincia. Per l’Hospice di Piacenza, La casa di Iris, sono stati raccolti 3.000 euro, proventi della vendita di alimenti e bevande durante i giorni dell’evento.

Da quest’anno, la Staffetta non agonistica organizzata in collaborazione al CSI è stata finalizzata alla raccolta di fondi per Casa Ronald McDonald presso l’ospedale Niguarda di Milano. Sono stati raccolti 4.000 euro grazie al contributo delle aziende coinvolte.

Maria Chiara Roti, direttore Generale di Casa Ronald McDonald Italia ETS

“La partecipazione alla Placentia Half Marathon ha rappresentato per noi un’opportunità concreta e un’occasione per far conoscere la nostra organizzazione anche sul territorio piacentino: per la prima volta, le aziende coinvolte nella staffetta hanno scelto di destinare le quote di iscrizione a Casa Ronald McDonald Italia, contribuendo direttamente all’ampliamento della nuova Casa Ronald McDonald all’Ospedale Niguarda di Milano.

Queste donazioni ci permetteranno di ampliare la capacità di accoglienza della struttura e di essere al fianco di un numero sempre maggiore di famiglie con bambini in cura lontano da casa. Un risultato reso possibile dal coinvolgimento di aziende e partecipanti, che si traduce in un supporto tangibile per le famiglie accolte. Lo sport, come il nostro impegno per le comunità e le famiglie fragili, è passione, dedizione, sacrificio. Grazie a chi ha corso con noi, atleti e aziende partner.”

Qualche numero della Placentia Half Marathon

• Da alcuni anni, Avis insieme ad ASD Placentia, promuove un’attività di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma. Sono stati oltre duecento gli atleti donatori iscritti alla gara agonistica. Premi speciali sono stati consegnati a diverse categorie di atleti.

• Atleta donatore Junior (18 anni)(PC): Maddalena Guidotti, ASD Placentia, tempo 2.46.12

• Atleta donatore Senior (PC): Mario Mezzadri, Ginnic Club 2.38.27

• I due atleti donatori uomo e donna, primi classificati nella graduatoria generale: 1° classificata 1.22.31 Claudia Santinelli (atl.Cologno) Atl. Cologno al Serio (BG), 1° classificato 1.20.46 Matteo Di Mauro Atl. Casone Noceto (PR)

• Per la quarta edizione, in seguito all’intesa sottoscritta in Prefettura il 14 luglio 2022, denominata “Donatori in Divisa” è stato premiato il più veloce donatore in divisa appartenente a una delle forze di Polizia e Armate che prestano servizio nella provincia di Piacenza:

• Ten. Colonnello Massimo Nafisio del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza tempo 1.38.23. (1.38.33 nel 2025 e 1.40.22 nel 2024).

• Nel momento finale, sono state consegnate le tradizionali Pigotte alle Istituzioni e agli sponsor della Placentia Half Marathon: “Le Pigotte Maratonete e Maratoneti della 29^ Placentia Half Marathon” sono state appositamente realizzate da volontarie.

Lunedì 25 maggio, alle ore 9.45, presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, verranno premiate le scuole che hanno partecipato e vinto il concorso da disegno della Minimaratona Pedibus. L’appuntamento alla 30^ Placentia Half Marathon è già stato fissato nel Calendario Fidal a domenica 9 maggio 2027.

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