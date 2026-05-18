Presentazione a Piacenza del libro “Futuribile. Domani sarà sempre migliore di ieri” del giornalista Davide Giacalone il 21 maggio

Giovedì 21 maggio alle ore 21, nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia, si terrà la presentazione del libro “Futuribile. Domani sarà sempre migliore di ieri” del giornalista Davide Giacalone.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Liberi, vedrà la partecipazione dell’autore in dialogo con Massimo Trespidi, presidente dell’Associazione e consigliere comunale. In primo piano, i temi affrontati nel volume: il rapporto tra passato e futuro, la crisi della fiducia nelle società occidentali, il valore della libertà e la necessità di tornare a costruire prospettive di crescita e sviluppo.

Nel libro, Giacalone propone una riflessione sul clima culturale e politico contemporaneo, segnato sempre più spesso da paure, nostalgia e sfiducia, contrapponendo a questa visione un messaggio di responsabilità, innovazione e fiducia nel domani.

L’incontro sarà un’occasione di confronto pubblico aperto alla cittadinanza sui grandi temi del presente e sulle sfide future che riguardano politica, economia, giovani generazioni e partecipazione civile. Ingresso libero.

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