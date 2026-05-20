Scuola “Anna Frank”, studenti diventano istruttori sulla diffusione della cultura del primo soccorso e della defibrillazione – AUDIO

Nel solco della collaborazione ormai consolidata tra i Licei San Benedetto Piacenza e Progetto Vita, nelle giornate del 20 e 21 maggio prenderà vita una nuova importante iniziativa dedicata alla diffusione della cultura del primo soccorso e della defibrillazione precoce tra i giovani.

Saranno infatti gli studenti del Liceo San Benedetto, nell’ambito del progetto di rete scolastica “Progetto Vita Scuola”, a trasformarsi in formatori e istruttori occasionali attraverso attività di “peer to peer” rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado “Anna Frank”. Il progetto coinvolgerà complessivamente 16 classi dell’istituto guidato dal dirigente scolastico professor Ludovico Silvestri, che prenderanno parte a un articolato percorso teorico e pratico finalizzato a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della cardioprotezione, della prevenzione e dell’intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco improvviso.



Il Prof. Davide Nuvoloni di Progetto Vita

Da subito c’è stato un entusiasmo inaspettato verso la problematica da parte dei giovani. I corsi che facciamo con Progetto Vita per l’abilitazione sono momenti dove c’è molta attenzione e molta partecipazione. Quando abbiamo proposto ai nostri studenti di fare loro stessi da insegnanti devo dire che hanno stupito positivamente perché si sono veramente calati nella parte facendo le cose veramente molto molto bene. Noi insegnanti siamo lì, osserviamo, aiutiamo nel caso in cui ci siano delle difficoltà, ma rimane soltanto una pura presenza formale.

L’iniziativa si terrà anche ai Nuovi Giochi della Gioventù in programma il 21 e 22 maggio a Piacenza al Polisportivo Franzanti. I nostri studenti faranno un punto nel circuito e nella rotazione delle varie stazioni in cui informeranno i bambini della scuola primaria sull’utilizzo del defibrillatore e l’importanza dell’intervento precoce.

L’iniziativa

Si inserisce nel progetto di PCTO sviluppato in collaborazione con Progetto Vita® Odv e il Provveditorato agli studi di Piacenza e rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva, in cui gli studenti diventano protagonisti della formazione dei propri coetanei e promotori di una cultura della prevenzione e della responsabilità sociale. Attraverso la metodologia peer to peer, i ragazzi più grandi metteranno a disposizione competenze e conoscenze acquisite durante il percorso formativo svolto insieme ai docenti istruttori instaurando con gli studenti più giovani una comunicazione diretta ed efficace.

Durante le attività, gli studenti del liceo illustreranno ai ragazzi il funzionamento del cuore, le cause e le conseguenze dell’arresto cardiaco, le modalità corrette di attivazione dei soccorsi attraverso il numero unico per le emergenze e l’utilizzo del DAE, il defibrillatore automatico esterno. Accanto alla parte teorica, ampio spazio sarà dedicato alle esercitazioni pratiche con simulazioni di chiamata ai soccorsi e applicazione del defibrillatore. Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado sarà inoltre proposta un’introduzione alla pratica del massaggio cardiaco.

Dal 2018 i Licei San Benedetto collaborano attivamente con Progetto Vita® Odv nella promozione della cultura della defibrillazione precoce attraverso eventi pubblici, giornate formative e iniziative rivolte alle scuole. Gli studenti delle classi del liceo sportivo hanno già partecipato, nel corso dell’anno scolastico, a manifestazioni come i Giochi della Gioventù e il Defibrillation Day in Piazza Cavalli, torneo Nazionale di scherma, alle ultime edizioni della Half Marathon, distinguendosi per il loro impegno nella divulgazione delle pratiche salvavita.

Anche la scuola secondaria di primo grado “Anna Frank”, negli anni passati, aveva promosso un significativo percorso di formazione interna dedicato alla cardioprotezione e all’utilizzo del defibrillatore, coinvolgendo studenti e docenti in attività realizzate insieme a Progetto Vita® Odv. Proprio grazie alle esperienze maturate negli anni e alla comune sensibilità verso i temi della prevenzione, della sicurezza e dell’educazione alla salute, le due realtà scolastiche hanno scelto con entusiasmo di collaborare a questo importante progetto formativo, rafforzando una rete educativa capace di coinvolgere studenti di diverse fasce d’età nella diffusione della cultura del primo soccorso.

L’obiettivo del progetto è quello di costruire una vera e propria rete scolastica capace di diffondere in modo sempre più ampio la cultura dell’emergenza e del primo soccorso, formando cittadini consapevoli, preparati e pronti ad intervenire in caso di necessità. Un investimento educativo che guarda al futuro e che mette al centro il valore della vita, della solidarietà e della responsabilità condivisa.

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