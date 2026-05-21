Karate – Tre atlete del Piacenza qualificate per il Campionato Italiano Juniores

Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato con due atlete al Campionato Regionale Emilia-Romagna Juniores FIJLKAM, svoltosi a Parma, ottenendo risultati di grande rilievo.

Gaia Granelli, nella categoria -53 kg, ha conquistato il gradino più alto del podio, vincendo tutti e tre gli incontri disputati e laureandosi campionessa regionale.

Ottima prestazione anche per Ginevra Livelli, impegnata nella categoria -59 kg: dopo aver superato brillantemente le fasi eliminatorie, ha ceduto soltanto in finale contro l’atleta di Riccione, conquistando così la medaglia d’argento.

Eva Dallavalle non ha preso parte alla competizione, essendo già qualificata di diritto. Grazie a questi risultati, tutte e tre le atlete piacentine accederanno alla finale del Campionato Italiano Juniores, in programma il 20 e 21 giugno a Ostia (Roma), presso il Centro Olimpico Federale FIJLKAM.

Il team piacentino, guidato dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi, sarà inoltre impegnato a fine maggio a Taranto per i CTR Games e il 6-7 giugno all’Open di Messina, competizione valida per il ranking della nazionale azzurra Cadetti, Junior e Under 21.

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