Il presidente di Acer, Patrizio Losi, eletto nella giunta nazionale

Acer Piacenza è ufficialmente rappresentante della Regione Emilia Romagna in Federcasa. Il presidente Patrizio Losi è stato infatti appena eletto nella Giunta Esecutiva della federazione nazionale che gestisce 836 mila alloggi di cui 759 mila in locazione Erp, 25 mila a canone calmierato, 52 mila a riscatto e 270 mila altre unità immobiliari. Nel complesso, 2,2 milioni di abitanti. A meno di un mese dall’elezione del nuovo Presidente di Federcasa, Riccardo Novacco, il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea ha nominato quindi la Giunta Esecutiva che si dovrà subito mettere al lavoro, prendendo posizione su questioni aperte ed ereditate e deliberando nuove iniziative. «Per il nostro territorio è una occasione importantissima – sottolinea il presidente Patrizio Losi – che mai ha potuto avere in tutti questi anni. La nostra è un’azienda forse “piccola” nei numeri ma grande nell’impegno e, anche per questo, è abituata a lavorare velocemente, in modo più snello ed efficiente. La qualità e soprattutto l’innovazione dei servizi offerti ai nostri inquilini è un fatto ampiamente riconosciuto a livello nazionale. La nostra presenza sul territorio – grazie alla capacità dei nostri uffici di adeguarsi ai cambiamenti (non ultimo quello della pandemia che ha portato Acer a doversi misurare e superare non poche difficoltà per far sentire il proprio appoggio agli inquilini) e alle numerose iniziative che ci vedono protagonisti a Piacenza e provincia – è indiscutibile. Sono molto fiero di rappresentare la totalità delle Acer dell’Emilia Romagna».

«Sono certo – interviene il Presidente Novacco – che questo nuovo esecutivo di Federcasa, darà nuovi input alla federazione implementando le buone cose fin qui fatte».

Ecco i nuovi membri della Giunta Esecutiva:

Presidente

Riccardo Novacco – Presidente Ater Trieste

Vice Presidente Vicario

David Lebro – Presidente Acer Campania

Vice Presidente

Mario Angelo Sala – Presidente Aler Milano

Componenti

Marco Buttieri

Vicepresidente Atc Piemonte Sud

Patrizio Losi

Presidente Acer Piacenza

Fabio Nordio

Presidente Ater Venezia

Donato Pascarella

Amministratore Unico Arca Capitanata

Paolo Petrolo

Commissario Straordinario Aterp Calabria (In attesa di designazione il componente della Regione Lazio)