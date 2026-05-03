Piacenza – Crema LIVE su RADIO SOUND fm 94.6

3 Maggio 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Notizie, Piacenza calcio
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Al “Garilli” Piacenza e Crema si affrontano per la 34esima ed ultima partita di campionato di serie D. I biancorossi sono già certi della qualificazione ai play-of (giocheranno la semifinale a Pistoia domenica 1 maggio), gli ospiti vogliono fare l’ultimo passo verso la salvezza senza preoccuparsi degli altri risultati.

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La probabile formazione

Piacenza 3-5-2: Kolgecaj, Cabri, Silva, Martinelli, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Pizzi, Manuzzi, Mustacchio. All. Franzini

Il pre partita

Piacenza – Crema, ultima di campionato per i biancorossi. Franzini: “Dobbiamo fare una partita importante in vista dei play-off”

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