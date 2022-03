Durante un normale controllo documenti aggredisce gli agenti con schiaffi e morsi, 19enne arrestato

Durante il controllo dei documenti aggredisce con morsi e schiaffi i poliziotti, arrestato. I fatti sono accaduti ieri sera. Un gruppo di giovani si trovava in via Raineri quando ha deciso di lasciarsi andare a qualche scherzo sciocco. Hanno iniziato ad alzare il tono della voce, a gridare e suonare qualche campanello a caso, giusto per un insano divertimento. Alcuni residenti, disturbati e innervositi, hanno chiamato la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato i ragazzi. Senza motivo, uno di loro ha dato in escandescenze aggredendo i poliziotti. Sputi, schiaffi e addirittura morsi. Il giovane è stato così arrestato. Uno degli agenti, morso alla mano, è ricorso alle cure del 118.