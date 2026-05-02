Spaccio di droga, segnalazione con l’app YouPol e scatta il blitz della polizia: due arresti e tre denunce

Nel corso di questa settimana, la fondamentale collaborazione dei cittadini, anche attraverso la App YOUPOL, ha permesso alla Polizia di Stato di contrastare lo spaccio in due zone delicate della città, con due arresti e tre denunce.

Nel primo pomeriggio di ieri, un cittadino segnalava mediante YOUPOL un’attività di spaccio commessa da alcuni ragazzi all’altezza di Vicolo Barozzieri, nei pressi di Piazzale Roma. Le Volanti intervenivano identificando sette cittadini nordafricani, uno dei quali alla vista delle Volanti si disfaceva di un involucro contenente 5 dosi di cocaina, subito recuperate. Il soggetto veniva arrestato in flagranza e, controllando l’area, sotto il punto in cui era seduto il ragazzo e sotto ad un veicolo parcheggiato, venivano trovate altre 6 dosi di hashish.

Le Volanti continuavano a presidiare l’area, notando che due ragazzi si arrampicavano su una grata, recuperando un oggetto.

Tornati sul posto, i poliziotti fermavano di nuovo il ragazzo che aveva preso il pacchetto sospetto, che provava ad occultare alla vista degli operanti la sostanza stupefacente ed a darsi alla fuga. Lo spacciatore veniva fermato, rinvenendo 11 dosi di hashish già confezionate di cui aveva provato a disfarsi. Anche il secondo soggetto veniva arrestato, mentre il ragazzo che lo aveva aiutato ad arrampicarsi veniva denunciato in concorso per spaccio di stupefacenti.

I due arrestati, di nazionalità straniera, venivano condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Anche lunedì sera le Volanti venivano allertate da un cittadino per la presenza di due spacciatori nel parco pubblico situato in via Agnelli, nei pressi di Via 24 Maggio, mentre cedevano droga agli assuntori, occultata in cima ad un albero.

Le Volanti, nell’immediatezza, identificavano i due spacciatori seduti su una panchina, rinvenendo in cima all’albero individuato, ben 14 dosi di cocaina, oltre ad un piccolo quantitativo di marijuana addosso ad uno dei due. I due soggetti stranieri venivano denunciati per spaccio di stupefacenti.

La Divisione Anticrimine della Questura sta avviando l’iter per sottoporre i soggetti coinvolti nelle attività illecite anche a misure di prevenzione personali, riconoscendone la pericolosità sociale e perché possa essere arginata la loro probabile escalation criminale.

Anche in quest’occasione, fondamentale è risultata la collaborazione della cittadinanza con le forze dell’ordine, grazie alla sempre maggiore diffusione tra la cittadinanza attiva dell’App YOUPOL, che consente, in tempo reale, di avere foto e video delle attività illecite che vengono perpetrate in città, consentendo alle forze dell’ordine di intervenire nell’immediatezza e interromperne il protrarsi, assicurando i malfattori alle dovute conseguenze scaturite dai reati commessi.

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