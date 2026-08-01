Ondata di calore con punte fino a 40 gradi, da lunedì 3 a domenica 9 agosto scatta l’allerta arancione

Cresce anche in Emilia-Romagna il livello di attenzione per il rischio di incendi boschivi. Da lunedì 3 fino a tutta la giornata di domenica 9 agosto sarà attiva la fase di preallarme (Codice arancione) nelle aree di pianura, collina e costa della regione. I territori di crinale appenninico rimarranno invece in fase di attenzione (Codice giallo), grazie a condizioni meteorologiche e della vegetazione meno favorevoli all’innesco degli incendi.

Il provvedimento è stato emanato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile d’intesa con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, il Comando regione Carabinieri forestale e Arpae Emilia-Romagna.

La decisione è stata assunta alla luce delle previsioni meteorologiche relative a una nuova e intensa ondata di calore. Nei prossimi giorni le temperature potranno raggiungere diffusamente i 38 gradi, con punte vicine ai 40 nella prima parte della prossima settimana, mentre le precipitazioni saranno pressoché assenti. Il caldo e la siccità provocheranno un rapido aumento dello stress idrico della vegetazione, soprattutto nelle aree di pianura e collina. Gli indici previsionali elaborati da Arpae evidenziano infatti un progressivo aumento della suscettibilità agli incendi, che raggiungerà livelli molto elevati o addirittura estremi nelle pianure centro-occidentali e in alcune aree della Romagna. Anche l’indice di propagazione risulta in crescita, seppure in presenza di venti deboli.

Nell’ultima settimana sono stati registrati una ventina di incendi di vegetazione, concentrati principalmente nelle province di Bologna, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Sebbene gli eventi abbiano interessato superfici limitate, confermano la necessità di innalzare il livello di attenzione in vista del peggioramento del quadro meteorologico.

Il presidio del territorio

Dal 1^ luglio è operativa presso la sede dell’Agenzia regionale di Bologna, la Sala operativa unificata permanente (Soup), struttura di coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, che resterà attiva fino al 31 agosto, salvo proroghe. La Soup è attiva tutti i giorni, compresi sabati, domeniche e festivi, dalle 8 alle 20, con reperibilità 24 ore su 24. Al suo interno operano Vigili del fuoco, Carabinieri forestali, volontari specializzati nella lotta agli incendi di bosco e funzionari dell’Agenzia regionale. Nelle ore notturne, la continuità di servizio è garantita dalla Sala operativa della Direzione regionale dei Vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna.

Divieti e sanzioni

Con la dichiarazione dello stato di grave pericolosità è previsto il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che possano generare fiamme, scintille o braci all’interno delle aree forestali. Sono inoltre vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e delle stoppie. Le violazioni comportano un inasprimento delle sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 10mila euro. Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni se l’incendio è doloso (provocato volontariamente). Anche nei casi di incendio colposo, cioè causato da negligenza, imprudenza o imperizia, sono previste condanne e l’obbligo di risarcire i danni.

I comportamenti

A fronte della situazione di rischio viene rinnovato l’invito alla cittadinanza ad adottare la massima prudenza durante le attività all’aperto, evitando comportamenti che possano favorire l’innesco di incendi e segnalando tempestivamente eventuali focolai o comportamenti a rischio al 112 – Numero Unico di Emergenza.

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