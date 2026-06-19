Al pronto soccorso con ferite da taglio: “Ci hanno accoltellati in via Chiapponi durante un diverbio”. Indagini in corso

Nella notte appena trascorsa attorno alle due di notte, i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile sono intervenuti presso il pronto soccorso, dove si erano presentati due cittadini nordafricani con alcune ferite di arma da taglio.

Gli stessi hanno riferito di aver avuto un diverbio con altri cittadini nordafricani nella zona di via Chiapponi, che li avevano attinti con armi da taglio, e di essersi dati alla fuga fino ad arrivare in ospedale

Dimessi nella mattinata odierna, gli agenti li hanno accompagnati in Questura per identificazione e per cristallizzare le dichiarazioni. Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile per risalire agli autori dell’aggressione

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