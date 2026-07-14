Baseball – Uno spicchio biancorosso agli Europei U18 di Trieste

Agli Europei U18 di baseball scattati lunedì sui diamanti di Trieste e Ronchi dei Legionari (GO) c’è da registrare una rappresentanza biancorossa. Team Executive dell’Italia campionessa in carica è Aldin Macak che nel Piacenza ricopre un ruolo apicale nell’area tecnica. Da quest’anno ha goduto della soddisfazione di entrar a far parte dei ranghi federali come dirigente accompagnatore della nostra nazionale U18 con la quale ad aprile ha già preso parte al vittorioso Memorial Rosso disputato a Mondovì e Torino.
In Friuli gli azzurrini sono inseriti nel girone A insieme ad Israele (battuto 11-0 all’esordio), francia, Gran Bretagna,. Austria ed Ungheria. Nel girone B nel roster della Spagna troviamo Josuel Solano, lanciatore in forza al Piacenza che domenica scorsa ha dovuto disertare la trasferta di campionato a Mondovì in quanto già in ritiro con la nazionale iberica. L’auspicio è che i due “piacentini” si possano ritrovare da avversari nella seconda fase, in semifinale o addirittura in finale.