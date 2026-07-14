Marketing territoriale, Fiazza risponde a Papamarenghi: “Ricostruzioni al limite della diffamazione”

“Quando mancano gli argomenti, si ricorre a ricostruzioni suggestive, al limite della diffamazione e prive di qualsiasi fondamento, con l’unico obiettivo di “fare notizia”. Promo P.A. è una fondazione che da oltre vent’anni collabora con amministrazioni pubbliche di tutta Italia. Trasformare in un presunto “caso” i rapporti istituzionali con una fondazione, la partecipazione gratuita a convegni in cui vengono condivise le buone pratiche delle amministrazioni pubbliche o una recensione tra i tanti riconoscimenti professionali ricevuti da un segretario comunale significa operare una ricostruzione dei fatti che non trova alcun riscontro nella realtà”. Inizia così la nota dell’assessore Christian Fiazza in risposta a Jonathan Papamarenghi.

LA NOTA DI FIAZZA

C’è un dato che va chiarito una volta per tutte: il Direttore generale non ha mai conferito a Promo P.A. l’incarico relativo al piano di marketing e non intrattiene alcun rapporto professionale con la Fondazione. L’affidamento è stato effettuato nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici, secondo le procedure previste dalla legge.

Se il consigliere Papamarenghi ritiene che siano stati commessi illeciti, presenti un esposto alle autorità competenti. Se invece non esistono violazioni, è il momento di smettere di gettare fango su persone e istituzioni.

Ancora più grave è aver spostato il confronto politico sui dipendenti comunali e perfino su aspetti della loro vita privata. La politica deve giudicare gli atti dell’Amministrazione, non mettere alla gogna persone che svolgono con professionalità il proprio lavoro. Questo non è confronto politico: è un attacco personale che nulla ha a che vedere con l’interesse della città.

Piacenza ha bisogno di un’opposizione che controlli, verifichi e faccia proposte. Non di un’opposizione che, non trovando argomenti contro l’azione dell’Amministrazione, costruisce sospetti, getta fango sui dipendenti comunali e tenta di screditare le persone.

Questo non sarà mai il nostro modo di fare politica”.

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