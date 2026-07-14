Fuga spericolata ai 120 km/h all’ora tra le strade della città, perde il controllo dell’auto e aggredisce i poliziotti: spacciatore arrestato

Nelle prime ore di oggi, 14 luglio 2026, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero di 33 anni, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza violenta a Pubblico Ufficiale. Il tutto al termine di un pericoloso inseguimento stradale ad altissima velocità tra le vie cittadine.

La vicenda ha avuto inizio intorno alle ore 03:50, quando una pattuglia della Squadra Volante in transito lungo via Emilia Pavese, in direzione Rottofreno, ha notato un’autovettura grigia viaggiare nel senso opposto. Decisi a effettuare un normale controllo d’iniziativa, gli agenti hanno invertito la marcia azionando i dispositivi luminosi d’emergenza.

Il conducente del veicolo, anziché fermarsi, ha accelerato repentinamente dando inizio a una folle fuga. Giunto alla rotonda con via Stradella, ha intraversato il veicolo e ha proseguito la marcia a zig-zag a oltre 120 km/h, incurante dei dossi e dei dissuasori presenti. Nel corso del tragitto l’uomo ha ignorato semafori rossi, omesso precedenze ed è giunto a percorrere diversi tratti contromano ad altissima velocità, mettendo seriamente a repentaglio l’incolumità pubblica e quella degli agenti inseguitori.

Dopo svariati chilometri, nel tentativo di imboccare un controviale adiacente alla tangenziale, l’uomo ha perso il controllo del mezzo a seguito di una manovra di testacoda non riuscita.

Il soggetto, abbandonato l’abitacolo, ha continuato la fuga a piedi per poi ingaggiare una violenta colluttazione fisica con gli agenti, prima di essere immobilizzato e ammanettato.

La successiva perquisizione personale e sul veicolo ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro:

98,79 grammi di hashish celato in un pacchetto di sigarette;

2 involucri termosaldati di cocaina (rispettivamente di 0,77 e 5,88 grammi lordi) pronti per lo spaccio;

Un bilancino digitale di precisione, forbici e plastica verde utilizzata per il confezionamento delle dosi;

La somma di 75,00 euro in banconote di piccolo taglio, considerata provento dell’attività illecita;

Diversi telefoni cellulari e spray al peperoncino

Il soggetto veniva arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed al termine della direttissima odierna, gli veniva disposta la misura cautelare dell’Obbligo di dimora.

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