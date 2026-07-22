Arresto cardiaco in via Colombo, tempestivo intervento della polizia: 48enne salvato dagli agenti

Nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2026, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Piacenza si sono resi protagonisti di un salvataggio di straordinaria importanza, scongiurando una tragedia in pieno centro cittadino.

I fatti

Nello specifico, un equipaggio della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, mentre faceva rientro in Questura percorrendo via Cristoforo Colombo, ha notato un uomo riverso in mezzo alla carreggiata, in posizione supina, cosciente ma sofferente per forti dolori al petto. Immediatamente allertata la Sala Operativa per l’invio di personale sanitario, gli operatori si sono avvicinati per prestare i primi soccorsi.

Contemporaneamente, vista la densità del traffico veicolare notturno, è stata predisposta la messa in sicurezza del tratto stradale per regolare la viabilità.

Dalle prime informazioni raccolte dai poliziotti, l’uomo, di anni 48, poco prima si era recato presso l’ATM delle Poste Italiane di via Cristoforo Colombo per effettuare un prelievo rivelatosi infruttuoso. Uscito dall’istituto e salito a bordo della propria bicicletta, era stato colto da un improvviso malore con svariati episodi di vomito, riuscendo a trascinarsi a fatica fino al centro della strada per invocare aiuto.

Mentre gli agenti acquisivano i dettagli dell’accaduto, la situazione è precipitata: l’uomo ha improvvisamente perso i sensi, cessando di rispondere agli stimoli. Vista la gravità della situazione, l’operatore della Volante ha prontamente prelevato il Defibrillatore Semi-Automatico dall’autovettura di servizio.

L’agente intervenuto ha sollevato la polo del malcapitato e applicato le piastre del D.A.E. Contestualmente, l’altro operatore monitorava la palpazione dell’arteria radiale, constatando l’interruzione della frequenza cardiaca e l’assenza di segni vitali. Analizzati i parametri, il dispositivo ha indicato l’esecuzione immediata della manovra di Rianimazione Cardiopolmonare senza necessità di scarica elettrica.

Grazie alle tempestive compressioni toraciche eseguite dagli operatori di polizia, l’uomo ha ripreso conoscenza e rimanendo vigile fino all’arrivo dell’equipaggio sanitario e del personale medico che lo ha condotto in ospedale per gli accertamenti clinici del caso.

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