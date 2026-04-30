Bimbi sorpresi nel cortile della scuola a mangiare bacche “sconosciute”, i docenti allertano il 118

Momenti di apprensione in una scuola elementare della città, dove durante l’intervallo alcuni bambini sono stati sorpresi a mangiare delle bacche raccolte da alcuni rami nel cortile.

A notare la scena sono state le insegnanti, che sono immediatamente intervenute e, a scopo precauzionale, hanno allertato i soccorsi per verificare le condizioni dei piccoli.

Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha avviato un attento monitoraggio dei bambini che avevano dichiarato di aver assaggiato le bacche, la cui natura non è stata inizialmente identificata.

Fortunatamente nessuno dei piccoli ha manifestato sintomi o malesseri, circostanza che farebbe pensare che si trattasse di bacche non tossiche.

Resta comunque alta l’attenzione su episodi di questo tipo, con l’invito alla prudenza e alla vigilanza, soprattutto in ambienti frequentati dai più piccoli.

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